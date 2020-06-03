Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19

"Хорошие новости. Правительство Венесуэлы и оппозиционный сектор G-4 подписывают соглашение соглашение для координации совместных действий и поиска финансирования для борьбы с пандемией COVID-19. Здоровье людей выше каких-либо различий", - написал он в Twitter.