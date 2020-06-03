Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС/КАРАКАС, 3 июн – РИА Новости. Правительство Венесуэлы и четыре оппозиционные партии, в числе которых "Народная воля", основанная Хуаном Гуаидо, заключили соглашение о совместной борьбе с COVID-19, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.
"Хорошие новости. Правительство Венесуэлы и оппозиционный сектор G-4 подписывают соглашение соглашение для координации совместных действий и поиска финансирования для борьбы с пандемией COVID-19. Здоровье людей выше каких-либо различий", - написал он в Twitter.
Среди других оппозиционных партий, подписавших соглашение, - "Справедливость прежде всего", "Демократическое действие" и "Новое время".
Подписание соглашения подтвердил и министр по коммуникациям Хорхе Родригес, призвав присоединится к нему и другие организации. Он отметил, что правительство и оппозиция будут работать вместе при поддержке Панамериканской организации здравоохранения.
Написал о договоренности в Twitter и лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
По последним данным, в Венесуэле зарегистрировано 1819 случаев заболевания коронавирусом, 18 человек погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.