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2020-06-03T04:23
https://ria.ru/20200603/1572378978.html
Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
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РИА Новости

Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью

04:23 03.06.2020
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© Fotolia / Christian SchwierМигрень
Мигрень
© Fotolia / Christian Schwier
Мигрень. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью "Вечерней Москве", как метеочувствительным людям пережить перепады погоды.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в июне на большей части территории России температура будет около или выше нормы, при этом месяц будет неоднородным, с волнами тепла.
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Алексеева отметила, что на сегодняшний день существует только симптоматическое лечение метеозависимости. "Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", - cказала врач, посоветовав также не нагружать нервную систему и стараться избегать источников информации, способных вызвать беспокойство.
По словам Алексеевой, особенность болей при метеочувствительности заключается в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. "Поэтому, если вы не уверены в причинах ухудшившегося состояния, необходимо пройти обследование у врача, ведь дискомфорт может быть вызван не только переменчивой погодой, но и заболеваниями позвоночника, другими проблемами", - пояснила она.
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди. "Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность", — заключила Алексеева.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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5413016
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РоссияЛариса АлексееваЗдоровьеРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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