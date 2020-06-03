Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Врач высшей категории Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью " Вечерней Москве ", как метеочувствительным людям пережить перепады погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в июне на большей части территории России температура будет около или выше нормы, при этом месяц будет неоднородным, с волнами тепла.

Алексеева отметила, что на сегодняшний день существует только симптоматическое лечение метеозависимости. "Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", - cказала врач, посоветовав также не нагружать нервную систему и стараться избегать источников информации, способных вызвать беспокойство.

По словам Алексеевой, особенность болей при метеочувствительности заключается в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. "Поэтому, если вы не уверены в причинах ухудшившегося состояния, необходимо пройти обследование у врача, ведь дискомфорт может быть вызван не только переменчивой погодой, но и заболеваниями позвоночника, другими проблемами", - пояснила она.