СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая

Агентство сообщает, что китайские власти более недели не предоставляли информацию о геноме коронавируса после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали. Данные были обнародованы властями только после того, как китайская лаборатория опубликовала их 11 января на сайте о вирусологии. "Даже после этого Китай две недели не торопился предоставлять ВОЗ подробные данные о пациентах и случаях заражения", - сообщает агентство со ссылкой на записи встреч сотрудников ВОЗ в январе.

Из записей следует, что сотрудники ВОЗ публично хвалили китайские власти, чтобы получить от них больше информации. Агентство утверждает, что ВОЗ была лишена доступа к подробной информации о коронавирусе, поскольку Китай предоставлял лишь требуемый минимум.

"Мы работаем с минимум информации. Её очевидно недостаточно, чтобы можно было как следует планировать… Мы сейчас на той стадии, где они дают её нам за 15 минут до того, как она появляется на (китайском телеканале – ред) CCTV", - приводит агентство слова эпидемиолога Марии ван Керхов с одного из внутренних заседаний ВОЗ.

На второй неделе января директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил коллегам, что пришло время оказать большее давление на Китай, опасаясь повторения эпидемии SARS в 2002 году. "Точно тот же сценарий, бесконечные попытки получить от Китая сообщения о том, что происходит. ВОЗ едва удалось выпутаться в тот раз, с учетом проблем, возникших с прозрачностью на юге Китая", - приводит агентство его слова. "Такого не случилось бы в Конго… такого не было в Конго и в других местах… Нам нужно увидеть данные… Это чрезвычайно важно на этом этапе", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.