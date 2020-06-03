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2020-06-03T04:10
https://ria.ru/20200603/1572378899.html
Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
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РИА Новости

Вильфанд назвал причину ненастья в Москве

04:10 03.06.2020
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© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Опасное погодное явление, которое наблюдалось в Москве и области в последние дни, связано с "невидимыми" фронтами в верхних слоях атмосферы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нынешняя ситуация (череда опасных погодных явлений - ред.) была связана с образовавшимися фронтальными разделами, а также вторичными фронтами. Эти фронты фиксируются на расстоянии 1-1,5 километра над землей, обычному наблюдателю их невозможно увидеть", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что фронтальные разделы разделяют воздушные массы с разными физическими свойствами и разной температурой.
"В нашей ситуации теплый и холодный фронты сходились в одной точке, возникало турбулентное перемешивание по горизонтали", - сказал Вильфанд.
Как отметил ученый, именно такая ситуация в атмосфере характеризуется высоким риском взрывных, то есть, сложно прогнозируемых процессов.
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Вильфанд отметил, что к анализу ситуация были подключены все службы Росгидромета: синоптики, прогнозисты, аналитики данных, специалисты по моделированию погоды и оценке рисков. По словам метеоролога, ученые работали в тесном взаимодействии с городскими службами, предупреждая о таких опасных явлениях, как штормовой ветер и ливни.
Вильфанд также добавил, что непредсказуемости в ситуацию добавлял циклон, который переместился в центр Европейской России с Черного моря.
"Все шторм-предупреждения оправдались. Синоптики, модельеры и прогнозисты Росгидромета трудились над оперативными прогнозами и оценкой рисков. Опасное явление в любом случае наносит ущерб экономике региона, важно предупредить это явление и минимизировать последствия", - сказ метеоролог
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Роман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
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