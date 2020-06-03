В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Протестные акции, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда, продолжаются в центре Нью-Йорка несмотря на начавшийся в 20.00 (3.00 мск) комендантский час, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна в тысячи человек начала шествие в районе Юнион-сквер. По бокам толпу сопровождают десятки сотрудников полиции. В отличие от вчерашнего вечера никто не пытается громить витрины.
Корреспондент РИА Новости не заметил провокаторов или провокационных действий в колонне.
Толпа, выкрикивающая ставшие традиционными речевки, направилась в южную часть Манхэттена, где явно меньше магазинов, которые могли бы соблазнить мародеров.
В толпе видны транспаранты с надписями "Кого вы защищаете, кому вы служите?", "Жизнь чернокожих имеет значение", "Молчание покрывает насилие".
Акции протеста собрались и в других районах Манхэттена, однако сегодня пока все проходит без крупных столкновений и без грабежа магазинов.
Между тем, если не считать протестующих, улицы Нью-Йорка явно опустели. Полицейские кортежи, патрулируя Манхэттен, в громкоговоритель призывают граждан расходиться по домам.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.