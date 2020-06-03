Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков

Кругом обман. Как мошенники наживаются на пандемии Любая непонятная ситуация – благодатная почва для мошенников. В условиях COVID они придумали множество новых способов отнять деньги у населения.

Начальник отдела информбезопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд рассказал, что атаки через мессенджеры встречались и раньше. Однако число мошенничеств в Skype могло вырасти, так как им для общения стали пользоваться гораздо активнее, в том числе и люди пожилого возраста, которые чаще становятся жертвами злоумышленников. "В карантин число посещений этого мессенджера выросло в два раза", - рассказал он.