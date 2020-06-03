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2020-06-03T03:45
https://ria.ru/20200603/1572378697.html
Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
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РИА Новости

Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков

03:45 03.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрограмма Skype
Программа Skype
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Программа Skype. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Некоторые российские банки отмечают рост активности мошенников в Skype для атаки на банковских клиентов, чтобы похитить их средства с помощью методов социальной инженерии, показали материалы кредитных организаций, собранных РИА Новости. Вместе с тем, как указывают эксперты в области информбезопасности, таких атак, действительно, могло стать больше, поскольку число посещений Skype в период карантинных мер из-за коронавируса выросло в два раза.
В МКБ заявили, что "отмечают рост активности мошенников в мессенджере Skype": под видом сотрудников контакт-центров крупных банков злоумышленники звонят клиентам и "обманным путем" выманивают данные карты или код из СМС. В банке "ФК Открытие" также сообщили, что им известна "схема мошенничества, основанная на поддельных аккаунтах в соцсетях и в частности в Skype". "Злоумышленники могут действовать как от имени финансовых организаций, так и госорганов, близкого окружения клиента", - рассказал замдиректора департамента информбезопасности банка Илья Сулоев.
В текущей обстановке появляются новые способы мошеннических атак при помощи социальной инженерии, в том числе фишинговые страницы, якобы показывающие клиентам зоны для перемещений, рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции или использование иных каналов взаимодействия с клиентами - Skype, Zoom и так далее, отметил также директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.
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Начальник отдела информбезопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд рассказал, что атаки через мессенджеры встречались и раньше. Однако число мошенничеств в Skype могло вырасти, так как им для общения стали пользоваться гораздо активнее, в том числе и люди пожилого возраста, которые чаще становятся жертвами злоумышленников. "В карантин число посещений этого мессенджера выросло в два раза", - рассказал он.
Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин в свою очередь указывает, что мошенники в своем арсенале всегда пытаются использовать любые доступные средства связи с потенциальными жертвами, не ограничиваясь каким-то одним. В ход идут соцсети, мессенджеры, обычные телефонные звонки и СМС. "Ожидать спада мошенничества с использованием онлайн-связи не приходится, так как на сегодня осведомленность людей в области информбезопасности по-прежнему находится на низком уровне", - считает эксперт.
Между тем в Сбербанке, ПСБ, Газпромбанке, Райффайзенбанке заявили, что случаев атак на своих клиентов через Skype не зафиксировали. При этом Газпромбанк в настоящее время для коммуникаций "не применяет звонки через Skype, WhatsApp, Viber и прочие инструменты".
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