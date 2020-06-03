Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T03:43
https://ria.ru/20200603/1572378636.html
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/152199/75/1521997565_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_ee8902091e398c2396145142c8b5b3e6.jpg
РИА Новости

Немецкий фотограф рассказал о магии россиян

03:43 03.06.2020
14160
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссияне
Россияне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россияне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", - заявил он.
Фотограф также развеял миф о том, что русские - угрюмый и необщительный народ. На самом деле они веселы, открыты и гостеприимны, уверен Херфорт.
"В любом случае, Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", - подводит итог Херфорт.
Франк Херфорт женат на русской, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, одними снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.
5971662212
Обсудить 2
РоссияВ мире
Рекомендуем
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Алексей Пушков
Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц
Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
Здание Министерства Юстиции России
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Немецкая газета нашла в кораблях Маска заимствование у русских
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
09:36Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
09:35В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния