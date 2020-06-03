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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T07:12
https://ria.ru/20200603/1572378579.html
Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус

03:42 03.06.2020 (обновлено: 07:12 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тест-системы на определение коронавирусной инфекции и наличие антител российского и иностранного производства довольно эффективны и совершенно сопоставимы, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
"Если мы говорим о тест системах для диагностирования коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также для определения антител к коронавирусу, то могу сказать совершенно честно, что мы использовали и российские и зарубежные тест-системы и пытались определить насколько у них велика погрешность, насколько они эффективны. И те и другие тест системы показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы", - отметила она.
По словам Трифоновой, сейчас в больнице управделами используют тесты российского производства.
По последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 6,1 миллиона, более 376 тысяч человек умерли.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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