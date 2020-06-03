Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус

"Если мы говорим о тест системах для диагностирования коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также для определения антител к коронавирусу, то могу сказать совершенно честно, что мы использовали и российские и зарубежные тест-системы и пытались определить насколько у них велика погрешность, насколько они эффективны. И те и другие тест системы показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы", - отметила она.