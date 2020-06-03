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2020-06-03T03:33
https://ria.ru/20200603/1572378527.html
В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
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РИА Новости

В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России

03:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСбор клубники
Сбор клубники
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сбор клубники. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. В Финляндии ожидают до 9 тысяч сезонных работников в этом году из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе из России, рассказала РИА Новости представитель финского министерства сельского и лесного хозяйства Сату Хаапаниеми.
Ранее правительство Финляндии выделило квоту в 4,5 тысячи человек не из стран ЕС, для сезонных сельскохозяйственных работ в стране. Однако в конце мая эта квота была увеличена в два раза - до 9 тысяч.
Хаапаниеми напомнила, что сезонные работники из стран, не входящих в ЕС, могут въезжать в страну при условии, что у них есть необходимые разрешения на въезд в страну и на работу.
"Большинство разрешений для сезонных работников обрабатываются иммиграционной службой Финляндии. Окончательное решение о въезде в страну принимает пограничная служба. Люди, прибывающие в Финляндию, по-прежнему должны оставаться на карантине в течение 14 дней", - напомнила представитель министерства.
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"По данным министерства сельского и лесного хозяйства, около 20 сезонных рабочих уже прибыли в Финляндию из России", - отметила представитель ведомства.
Ежегодно в Финляндии работают на сезонных сельскохозяйственных работах тысячи иностранцев, чаще всего граждан Украины, Таиланда и России. Ввиду закрытых из-за коронавируса границ и невозможности въезда в страну иностранцев фермеры в Финляндии обеспокоены отсутствием рабочей силы, что может привести к дефициту продуктов и повышению цен. Жителей Финляндии, которых из-за ситуации с коронавирусом и спада экономики, массово отправляют в отпуска или увольняют, не привлекают финансовые условия сезонных работников. В среднем сезонный работник на сборе клубники получает 8,5 евро в час (до налогов) и в некоторых случаях оплачивает из собственного кармана проживание у фермера - ориентировочно до 10 евро в сутки.
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Популярные комментарии
Нам так повысили реальные доходы за 20 лет, что готовы рабами на клубничку. Хотя клубничка мне нравится.
3 июня, 04:06
ЛКЛысый Кучерявый
8001021
ага особенно желающих много - аж целых 20 человек приехал ))
3 июня, 04:36
Олег Первов
1540003
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