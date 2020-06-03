В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России

Ранее правительство Финляндии выделило квоту в 4,5 тысячи человек не из стран ЕС, для сезонных сельскохозяйственных работ в стране. Однако в конце мая эта квота была увеличена в два раза - до 9 тысяч.
Хаапаниеми напомнила, что сезонные работники из стран, не входящих в ЕС, могут въезжать в страну при условии, что у них есть необходимые разрешения на въезд в страну и на работу.
"Большинство разрешений для сезонных работников обрабатываются иммиграционной службой Финляндии. Окончательное решение о въезде в страну принимает пограничная служба. Люди, прибывающие в Финляндию, по-прежнему должны оставаться на карантине в течение 14 дней", - напомнила представитель министерства.
"По данным министерства сельского и лесного хозяйства, около 20 сезонных рабочих уже прибыли в Финляндию из России", - отметила представитель ведомства.
Ежегодно в Финляндии работают на сезонных сельскохозяйственных работах тысячи иностранцев, чаще всего граждан Украины, Таиланда и России. Ввиду закрытых из-за коронавируса границ и невозможности въезда в страну иностранцев фермеры в Финляндии обеспокоены отсутствием рабочей силы, что может привести к дефициту продуктов и повышению цен. Жителей Финляндии, которых из-за ситуации с коронавирусом и спада экономики, массово отправляют в отпуска или увольняют, не привлекают финансовые условия сезонных работников. В среднем сезонный работник на сборе клубники получает 8,5 евро в час (до налогов) и в некоторых случаях оплачивает из собственного кармана проживание у фермера - ориентировочно до 10 евро в сутки.