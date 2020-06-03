ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов заказал создание систем для тренажера перспективного отечественного космического корабля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
"Центр подготовки космонавтов разместил на сайте госзакупок документацию на девять конкурсов по созданию различных систем. Головной заказчик - "Роскосмос". Мы являемся головным разработчиком и ищем себе соисполнителей. Речь идет о создании тренажера перспективного транспортного корабля", - сказали в пресс-службе.
Тренажер предназначен для подготовки будущих экипажей корабля. О каком новом корабле идет речь в Центре подготовки космонавтов не уточнили, однако известно, что в России разрабатывается корабль нового поколения "Орел", предназначенный для полетов на Луну.