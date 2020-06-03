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Хочу стать космонавтом
2020-06-03T03:27
https://ria.ru/20200603/1572378488.html
ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля

03:27 03.06.2020
3051
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов заказал создание систем для тренажера перспективного отечественного космического корабля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
"Центр подготовки космонавтов разместил на сайте госзакупок документацию на девять конкурсов по созданию различных систем. Головной заказчик - "Роскосмос". Мы являемся головным разработчиком и ищем себе соисполнителей. Речь идет о создании тренажера перспективного транспортного корабля", - сказали в пресс-службе.
Тренажер предназначен для подготовки будущих экипажей корабля. О каком новом корабле идет речь в Центре подготовки космонавтов не уточнили, однако известно, что в России разрабатывается корабль нового поколения "Орел", предназначенный для полетов на Луну.
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
14 мая, 16:46Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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