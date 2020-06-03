ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля

"Центр подготовки космонавтов разместил на сайте госзакупок документацию на девять конкурсов по созданию различных систем. Головной заказчик - "Роскосмос". Мы являемся головным разработчиком и ищем себе соисполнителей. Речь идет о создании тренажера перспективного транспортного корабля", - сказали в пресс-службе.