Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Ношение медицинских масок не причиняет вреда здоровью, однако не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или рядом нет других людей, рассказал РИА Новости глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.

"Мы знаем, что маски предотвращают распространение инфекции... Но это актуально, когда есть близкий контакт - в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. Когда человек просто идёт на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет", - рассказал Лурье в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что вирус попадает к человеку от других людей. "И на расстоянии меньше двух метров, при совместном проведении времени. Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесёт", - отмечает врач.

Тем не менее, специалист уверен, что ношение маски, даже длительное, серьезного вреда здоровью не причиняет. В качестве примера он приводит культуру ношения масок, распространённую в некоторых странах азиатского региона, в частности, в Японии , - по словам профессора, нет данных, что это может стать причиной появления каких-либо болезней.

"Мы не знаем реально ни о каком вреде, которое ношение маски может принести. Воздух выходит наружу и входит в маску, он фильтруется. Какого-то вреда теоретического он ни легким ни сердцу принести не может. Мы, хирурги, надеваем маску на девятичасовую операцию и никакого вреда и никаких хронических болезней не развивается, мы, по крайней мере, не знаем об этом", - отмечает специалист.

Тем не менее, маски вызывают психологический дискомфорт, и этот факт, по словам профессора, тоже надо учитывать. В Израиле в конце мая минздрав отменил ношение масок школьниками и на открытых пространствах из-за волны экстремальной жары в стране.

"Маски раздражают. Они чешутся и колются, в них неприятно, они отвлекают. Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием...Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает. Если в жару на улице это сильно мешает, а реальной опасности вокруг нет, то тогда можно действительно маски отменять. Если это не причиняет дискомфорта, а реальная опасность существует, то нужно носить", - считает врач.

По его словам, аргументы дерматологов и эстетических врачей, которые говорят, что ношение масок ухудшает цвет кожи, можно назвать, скорее, спекуляцией. "Есть отдельные люди, у которых ткань вызывает экзематозную реакцию. Но это очень редкие случаи. Так что реального вреда не вижу, скорей дискомфорт, а пользу вижу, особенно когда есть контакт тесный с людьми в больницах, в лифтах, в рабочих помещениях", - заключил врач.