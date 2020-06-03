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2020-06-03T03:14
https://ria.ru/20200603/1572378356.html
Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
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РИА Новости

Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле

03:14 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в России уменьшился в годовом выражении на 14%, при этом увеличились траты на газ и электроэнергию, подсчитали для РИА Новости в банке "ФК Открытие".
По данным аналитиков, в апреле самое сильное снижение показали траты россиян на тепловодоснабжение - они упали на 34%, а чек за квартплату снизился на 14%. При этом траты россиян на газ подскочили на 10%, рост трат на электроэнергию был более скромным - всего 1%.
При этом и по сравнению с мартом произошло снижение расходов россиян на ЖКХ - чек снизился на 10%. Снижение трат наблюдалось по всем категориям: на тепловодоснабжение граждане стали тратить на 19% меньше средств, расходы на газ сократились на 11%, на электроэнергию - на 5%, на квартплату - на 4%.
Эксперты предположили, что, в первую очередь, уменьшение расходов на ЖКХ в апреле 2020 года по отношению к прошлому году может быть связано с экономией граждан, в том числе, за счет установления гражданами счетчиков. А вот увеличение чека за электроэнергию и газ аналитики связывают с ростом тарифов.
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в мае сообщил РИА Новости, что направил в правительство предложение заморозить в текущем году тарифы на газ и электроэнергию для населения, отметив, что в условиях экономических сложностей из-за пандемии коронавируса у многих россиян снизились доходы.
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