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2020-06-03T03:30
https://ria.ru/20200603/1572378286.html
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
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РИА Новости

Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше

03:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр ТемновАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus
© РИА Новости / Александр Темнов
Автомобиль Aurus . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Что касается курсовой разницы – мы видим котировки, они уже почти вернулись к изначальным значениям. Если говорить о заказах, их меньше не стало, никто не отказался, наоборот, мы получаем информацию от коллег – НАМИ и самого Aurus, что количество постепенно увеличивается, не порядковыми значениями, но дополнительные заявки есть", - пояснил Мантуров.
Рубль во вторник 2 июня отыграл все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+: курс доллара опускался ниже 68,595 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Министр также отметил, что в период самоизоляции НАМИ не сидели сложа руки, продолжали работу над проектом, сохраняя требования, которые предъявлял Роспотребнадзор – "все, кто мог это делать, в СИЗах приходили на работу – конструкторы, испытатели. Работа не останавливалась ни на один день".
В начале марта гендиректор Aurus Адиль Ширинов говорил в интервью РИА Новости, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов, 65 из них - на преддоговорной стадии, а первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant - через 14 месяцев после этого.
Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
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