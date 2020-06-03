Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше

"Что касается курсовой разницы – мы видим котировки, они уже почти вернулись к изначальным значениям. Если говорить о заказах, их меньше не стало, никто не отказался, наоборот, мы получаем информацию от коллег – НАМИ и самого Aurus, что количество постепенно увеличивается, не порядковыми значениями, но дополнительные заявки есть", - пояснил Мантуров.