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2020-06-03T02:45
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Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
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РИА Новости

Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"

02:45 03.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле".
"Прошлым вечером Вашингтон был самым безопасным местом на земле", - написал Трамп в Twitter.
По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.
Запись появилась после многочисленных обвинений в адрес главы государства в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать "мирных демонстрантов". Демократы в сенате хотели даже принять резолюцию, осуждающую действия главы государства, но его однопартийцы из Республиканской партии заблокировали документ.
В понедельник после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были резко усилены меры безопасности. Полиция разогнала протестующих недалеко от Белого дома примерно за полчаса до назначенного на 19 часов начала комендантского часа, а президент Дональд Трамп вышел за пределы ограды Белого дома и посетил церковь, которую пытались сжечь протестующие. Трамп заявил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки.
Президент США Дональд Трамп
00:38
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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