Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"

"Прошлым вечером Вашингтон был самым безопасным местом на земле", - написал Трамп в Twitter

По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.

Запись появилась после многочисленных обвинений в адрес главы государства в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать "мирных демонстрантов". Демократы в сенате хотели даже принять резолюцию, осуждающую действия главы государства, но его однопартийцы из Республиканской партии заблокировали документ.