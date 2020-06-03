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2020-06-03T03:01
https://ria.ru/20200603/1572378064.html
Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
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РИА Новости

Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа

02:21 03.06.2020 (обновлено: 03:01 03.06.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonСотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Протесты идут у Белого дома, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов (02.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.
Демонстранты скандируют "руки вверх - не стреляй!", другие лозунги содержат ругательства в адрес комендантского часа, призывы к отставке президента Дональда Трампа и призывы к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.
Сам Трамп, между тем, заявил в Twitter, что в понедельник американская столица была "самым безопасным местом на земле". По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 23:00
Косачев назвал ситуацию в США общенациональной бедой

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампАдминистрация президента СШАВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Америка - страна, больная демократией.
3 июня, 04:41
Ingvar Eisen
32170023
один полицай-расист придушил негра - беспорядки по всей Америке. росгвардейцы расстреляли жулика в Екатеринбурге за 4 рулона обоев - слабый писк правозащитников в России. может, в консерватории что-то поправить?
3 июня, 03:10
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
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