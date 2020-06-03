Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Как утверждает издание, продемонстрированные США и их союзниками возможности могут "представлять особенно серьезную проблему для российского флота". По мнению авторов статьи, отправка B-1B в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России.
В Минобороны России сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.