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2020-06-03T05:39
https://ria.ru/20200603/1572377963.html
Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_0:54:1023:629_1036x0_80_0_0_70365ed2dffa7ed58987abf52989f5f0.jpg
РИА Новости

Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"

02:08 03.06.2020 (обновлено: 05:39 03.06.2020)
32076
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon / Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Как утверждает издание, продемонстрированные США и их союзниками возможности могут "представлять особенно серьезную проблему для российского флота". По мнению авторов статьи, отправка B-1B в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России.
Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями
29 мая, 17:46
Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями
Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два B-1B Lancer совершили полет над Черным морем, их сопровождали истребители ряда стран, включая ВВС Украины. Американские бомбардировщики поднялись с авиабазы в Южной Дакоте.
В Минобороны России сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.
Американские бомбардировщики и раньше проводили операции вблизи границ России. В Кремле отмечали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от этих полетов, но американские власти ответили отказом.
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
27 мая, 11:47
Генерал предрек усиление американской разведки у границ России
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РоссияСу-30СМЧерное мореВВС СШАСу-27СШАВ мире
Популярные комментарии
СМИ америки как всегда приврали. Первая проблема от этих самолетов у их европейских союзников кот участвовали в этих тренировках ... так как в случае конфликта они исчезнут первыми т.к. находятся ближе к Российским границам. Это они должны знать и помнить в первую очередь. И защищать их они точно не будут т.к в это время у них начнутся большие проблемы у себя. Чем быстрее руководство этих стран- партнеров это поймет тем быстрее запретят пребывание этих никому ненужных иностранных военных на своей территории.
3 июня, 03:54
nn.raevskiy
6422003
Проблем сейчас больше в Америке, надо там летать
3 июня, 04:47
Максим Буланов
5821002
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