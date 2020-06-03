Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T06:54
https://ria.ru/20200603/1572377940.html
Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
https://cdn22.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1036x0_80_0_0_9b85e19c1a52a29fead3340a0a8d6a76.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки

02:20 03.06.2020 (обновлено: 06:54 03.06.2020)
6458
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вне зависимости от модели телефона всегда можно повысить его производительность и увеличить время работы без дополнительной подзарядки, рассказал агентству “Прайм” гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, следует удалить все приложения, которыми вы не пользуетесь. "Рано или поздно они выходят в интернет и отправляют различные отчеты, запрашивают обновления и прочее. Удалив их, это прибавит до 10%", - сказал эксперт.
Надо ограничить работу нужных приложений в фоновом режиме - это могут быть мессенждеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы.
Кроме того, стоит выключать дополнительные системные сервисы – NFS, GPS\Глонасс, bluetooth и wi-fi, - а также уменьшить яркость телефона.
Имеет смысл воспользоваться аппаратными возможностями телефона – режимом энергосбережения - и следить за обновлениями, отметил эксперт.
Смартфон
27 мая, 02:20
Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
783643426
Обсудить 2
Арсений ЩельцинGPSТелефонТехнологии
Популярные комментарии
И вообще, не включайте телефон, и не пользуйтесь им. Для таких советов, и не надо быть директором и экспертом...)))
3 июня, 02:33
ВМВиталий Мальков
910004
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Смартфоны компании Apple
Очередное обновление сломало iPhone и iPad
Программа Skype
Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Немецкая газета нашла в кораблях Маска заимствование у русских
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
09:36Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
09:35В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
09:34В октябре по всей России проверят системы оповещения населения
Лента новостейМолния