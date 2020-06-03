Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Обсуждение киевскими политиками вопроса о поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об "освобождении" полуострова, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка", – добавил бывший глава МИД, говоря о возможности поставок воды в Крым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с обеспечением Крыма водой. В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил из-за перекрытия подачи пресной воды на полуостров подготовить иск к Украине в международные инстанции.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".