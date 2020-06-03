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2020-06-03T01:56
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Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
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РИА Новости

Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование

01:56 03.06.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расстроен насилием на улицах городов США и призывает к мирному выражению недовольства.

"Мне грустно видеть насилие и на улицах Нью-Йорка, и других городов страны, где находится ООН. Недовольство должно быть услышано, но должно выражаться мирным путем - а власти должны проявить сдержанность при реагировании на демонстрации", - написал генсек в Twitter.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Антониу ГутеррешООНСШАВ мире
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