На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян

МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. Вывозной рейс " Вывозной рейс " Аэрофлота " вылетел из Мадрида Москву , на его борту находятся 150 российских граждан, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Испании

На рейс смогли попасть жители всех регионов России.

Это очередной вывозной рейс из Испании в Россию с начала прекращения авиасообщения в конце марта. Рейс "Аэрофлота" из Мадрида в Санкт-Петербург и Москву был совершен13 апреля. Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" 9 мая доставил 126 россиян из Аликанте в Санкт-Петербург и Москву. Российские граждане 14 мая вылетели с острова Тенерифе (Канарские острова) и города Барселоны в Санкт-Петербург и Москву. "Аэрофлот" 19 мая совершил вывозной рейс по маршруту Малага-Лиссабон-Москва.

Кроме того, в конце апреля по инициативе российского посольства удалось организовать санитарный рейс из Мадрида в Сочи для дальнейшего лечения на Родине четырехлетнего мальчика, перенесшего сложную операцию. Двадцать третьего марта, то есть еще до официального закрытия регулярного авиасообщения между Испанией и Россией, был осуществлен вывозной рейс S7 Airlines с острова Тенерифе в Москву.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

В конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 60 тысяч российских граждан еще находятся за рубежом и заявили о желании вернуться на родину вывозными рейсами.