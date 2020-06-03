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2020-06-03T02:06
https://ria.ru/20200603/1572377729.html
На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
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РИА Новости

На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян

01:51 03.06.2020 (обновлено: 02:06 03.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Мадрида в Москву, на его борту находятся 150 российских граждан, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Испании.
На рейс смогли попасть жители всех регионов России.
Это очередной вывозной рейс из Испании в Россию с начала прекращения авиасообщения в конце марта. Рейс "Аэрофлота" из Мадрида в Санкт-Петербург и Москву был совершен13 апреля. Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" 9 мая доставил 126 россиян из Аликанте в Санкт-Петербург и Москву. Российские граждане 14 мая вылетели с острова Тенерифе (Канарские острова) и города Барселоны в Санкт-Петербург и Москву. "Аэрофлот" 19 мая совершил вывозной рейс по маршруту Малага-Лиссабон-Москва.
Кроме того, в конце апреля по инициативе российского посольства удалось организовать санитарный рейс из Мадрида в Сочи для дальнейшего лечения на Родине четырехлетнего мальчика, перенесшего сложную операцию. Двадцать третьего марта, то есть еще до официального закрытия регулярного авиасообщения между Испанией и Россией, был осуществлен вывозной рейс S7 Airlines с острова Тенерифе в Москву.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
В конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 60 тысяч российских граждан еще находятся за рубежом и заявили о желании вернуться на родину вывозными рейсами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияАэрофлотИспанияОбщество
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