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В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
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РИА Новости

В России за сутки потушили 29 лесных пожаров

01:41 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 6,6 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 35 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 2 июня в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 6 637 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 2 июня в России действовали девять лесных пожаров на площади 3 045 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае (31 гектар).
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