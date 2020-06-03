В России за сутки потушили 29 лесных пожаров

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 6,6 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 35 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 2 июня в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 6 637 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 2 июня в России действовали девять лесных пожаров на площади 3 045 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае (31 гектар).