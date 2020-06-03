Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Военнослужащий национальной гвардии штата Миннесота, где идут массовые акции протеста, заболел коронавирусом, ещё у девяти его сослуживцев выявлены симптомы заболевания, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя нацгвардии.
"Национальная гвардия Миннесоты планирует проверить всех своих задействованных военных на наличие коронавируса после того, как один тест дал положительный результат, а девять других сообщили о симптомах", - сказал представитель командования.
По его словам, заболевший военнослужащий находится на карантине.
Ранее специалисты неоднократно предупреждали о том, что массовые протесты и большое скопление людей в период пандемии может спровоцировать новую вспышку заболевания.
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