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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T01:17
https://ria.ru/20200603/1572377495.html
Эквадор открывает авиасообщение с США
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Эквадор открывает авиасообщение с США

01:17 03.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Эквадор на фоне пандемии с 3 июня открывает международное авиасообщение с США, рейсы в Европу планируются с июля, сообщает газета El Universo.
На июнь запланированы рейсы между городом Гуаякиль, одним из крупнейших в стране, и Флоридой, Майами и Нью-Йорком. Также планируются полеты из Майами в Кито. На конец июня подтвержден рейс из Панамы.
"Европейские авиалинии заявили, что возможно возобновят полеты, начиная с июля", - сообщает издание.
Для въезда в Эквадор пассажирам надо будет представить сертификат об отсутствии болезни. Кроме того, им будут проводиться быстрые тесты в аэропорту. В случае положительного результата в столице Эквадора Кито иностранцы должны будут пройти карантин в одном из отелей. В Гуаякиле все приезжие из-за границы должны будут пройти карантин вне зависимости от результата теста.
Полеты внутри Эквадора начнутся с 15 июня.
В стране зарегистрировано 40 тысяч 414 случаев заболевания коронавирусом. Четыре тысячи пациентов вылечились, 3 тысячи 438 скончались.
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