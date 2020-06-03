Эквадор открывает авиасообщение с США

Для въезда в Эквадор пассажирам надо будет представить сертификат об отсутствии болезни. Кроме того, им будут проводиться быстрые тесты в аэропорту. В случае положительного результата в столице Эквадора Кито иностранцы должны будут пройти карантин в одном из отелей. В Гуаякиле все приезжие из-за границы должны будут пройти карантин вне зависимости от результата теста.