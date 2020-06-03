Эквадор открывает авиасообщение с США

На июнь запланированы рейсы между городом Гуаякиль, одним из крупнейших в стране, и Флоридой, Майами и Нью-Йорком. Также планируются полеты из Майами в Кито. На конец июня подтвержден рейс из Панамы.
"Европейские авиалинии заявили, что возможно возобновят полеты, начиная с июля", - сообщает издание.
Для въезда в Эквадор пассажирам надо будет представить сертификат об отсутствии болезни. Кроме того, им будут проводиться быстрые тесты в аэропорту. В случае положительного результата в столице Эквадора Кито иностранцы должны будут пройти карантин в одном из отелей. В Гуаякиле все приезжие из-за границы должны будут пройти карантин вне зависимости от результата теста.
Полеты внутри Эквадора начнутся с 15 июня.
В стране зарегистрировано 40 тысяч 414 случаев заболевания коронавирусом. Четыре тысячи пациентов вылечились, 3 тысячи 438 скончались.