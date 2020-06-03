Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

У стран Балтии нет пригодных для патрулирования самолетов, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса. Они базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. С 2014 года также есть дополнительная площадка — авиабаза Эмари.