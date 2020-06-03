Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Британские истребители Typhoon, которые базируются в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20, говорится в сообщении на сайте Королевских ВВС.
Инцидент, как утверждается, произошел 2 июня. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
Российские военные ранее неоднократно заявляли, что полеты боевых самолетов проходят "строго в соответствии с международными правилами".
У стран Балтии нет пригодных для патрулирования самолетов, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса. Они базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. С 2014 года также есть дополнительная площадка — авиабаза Эмари.
Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки, оборудован радиолокатором бокового обзора, фотоаппаратурой, инфракрасным сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.