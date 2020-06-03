Новые заражения коронавирусом в Египте пошли на спад

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Египте продолжает снижаться вторые сутки подряд, во вторник зафиксированы 1152 новых случая, сообщило министерство здравоохранения страны.
В воскресенье минздрав сообщил о 1536 новых случаях коронавируса в стране – это был самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте. В понедельник сообщалось уже о 1399 новых случаях.
"Зафиксированы 1152 новых положительных результата тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания скончались 47 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир, Гиза, Кальюбия, отметил он.
По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 27 536, 6 827 человек выздоровели, скончались 1052 человека", - сообщил Мугахед.
Также во вторник министр здравоохранения Хала Зайд призвала граждан обращаться при наличии симптомов коронавируса в ближайшую из 376 больниц, предназначенных для приема больных с этим диагнозом. По ее словам, в больницах страны не менее 35 тысяч коек для больных, а также почти шесть тысяч коек в отделениях интенсивной терапии.
Ранее Зайд заявила, что рост числа заболевших в стране связан с несоблюдением гражданами правил социального дистанцирования и тем, что в период праздника Ид аль-Фитр (отмечался 24 мая) в стране наблюдались массовые собрания, несмотря на запреты.
В Египте в связи с коронавирусом продолжает действовать комендантский час - с 20.00 до 05.00, остаются закрытыми кинотеатры и другие увеселительные заведения, кафе и рестораны работают только в режиме доставки.
С 30 мая в Египте возобновили работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги, также в стране введен масочный режим: без масок не пускают в госучреждения, банки, магазины и рынки.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.
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