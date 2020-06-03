Новые заражения коронавирусом в Египте пошли на спад

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом Египте продолжает снижаться вторые сутки подряд, во вторник зафиксированы 1152 новых случая, сообщило министерство здравоохранения страны.

В воскресенье минздрав сообщил о 1536 новых случаях коронавируса в стране – это был самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте. В понедельник сообщалось уже о 1399 новых случаях.

"Зафиксированы 1152 новых положительных результата тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания скончались 47 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир , Гиза, Кальюбия, отметил он.

По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 27 536, 6 827 человек выздоровели, скончались 1052 человека", - сообщил Мугахед.

Также во вторник министр здравоохранения Хала Зайд призвала граждан обращаться при наличии симптомов коронавируса в ближайшую из 376 больниц, предназначенных для приема больных с этим диагнозом. По ее словам, в больницах страны не менее 35 тысяч коек для больных, а также почти шесть тысяч коек в отделениях интенсивной терапии.

Ранее Зайд заявила, что рост числа заболевших в стране связан с несоблюдением гражданами правил социального дистанцирования и тем, что в период праздника Ид аль-Фитр (отмечался 24 мая) в стране наблюдались массовые собрания, несмотря на запреты.

В Египте в связи с коронавирусом продолжает действовать комендантский час - с 20.00 до 05.00, остаются закрытыми кинотеатры и другие увеселительные заведения, кафе и рестораны работают только в режиме доставки.

С 30 мая в Египте возобновили работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги, также в стране введен масочный режим: без масок не пускают в госучреждения, банки, магазины и рынки.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.