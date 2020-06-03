Источник: Россия перенесла июньские космические пуски

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не намечает в этом месяце проведение космических пусков по гражданским и военным программам, хотя ранее такие планы имелись, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Как сообщалось, в июне предполагался запуск спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный, но из-за ее банкротства и пандемии COVID-19 эти планы пришлось пересмотреть.
"В программе российских космических пусков в июне нет", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", "в июне космических пусков по гражданской тематике не запланировано".
"Согласно плану подготовки и запусков космических аппаратов, с космодрома Байконур в июле планируется осуществить два пуска ракет-носителей: "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-15" и "Протон-М" с космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться вследствие пандемии COVID-19 и банкротства OneWeb. К настоящему времени выполнено 7 стартов: четыре с космодрома Байконур и три - с космодрома Плесецк.
Позже Рогозин сообщил, что интенсивность пусков с российских космодромов вырастет с третьего квартала.