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РИА Наука
2020-06-03T01:05
https://ria.ru/20200603/1572377294.html
Источник: Россия перенесла июньские космические пуски
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

Источник: Россия перенесла июньские космические пуски

01:05 03.06.2020
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не намечает в этом месяце проведение космических пусков по гражданским и военным программам, хотя ранее такие планы имелись, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Как сообщалось, в июне предполагался запуск спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный, но из-за ее банкротства и пандемии COVID-19 эти планы пришлось пересмотреть.
Кроме того, в мае другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что запуск третьего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк отложен с июня на июль по причине задержек в производстве аппарата.
"В программе российских космических пусков в июне нет", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", "в июне космических пусков по гражданской тематике не запланировано".
"Согласно плану подготовки и запусков космических аппаратов, с космодрома Байконур в июле планируется осуществить два пуска ракет-носителей: "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-15" и "Протон-М" с космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться вследствие пандемии COVID-19 и банкротства OneWeb. К настоящему времени выполнено 7 стартов: четыре с космодрома Байконур и три - с космодрома Плесецк.
Позже Рогозин сообщил, что интенсивность пусков с российских космодромов вырастет с третьего квартала.
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