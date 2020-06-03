Немецкая газета нашла в кораблях Маска заимствование у русских

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос "у русских", пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Как отмечает издание, в новой "постшаттловской" концепции США по сравнению с прошлой многое изменилось: начиная от материалов и заканчивая экономической моделью и модой.
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"Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой "постшаттловской" концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа", - пишут авторы материала, указывая, что "русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических "грузовиков" и пилотируемых кораблей".
Раздельная доставка людей и грузов в космос, как считает Маск, целесообразна и по другим причинам, пишет Der Tagesspiegel. Так, SpaceX в среднесрочной перспективе хочет возить в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов. "Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые "прокатили" до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году", - заключает издание.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.