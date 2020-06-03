Немецкая газета нашла в кораблях Маска заимствование у русских

"Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой "постшаттловской" концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа", - пишут авторы материала, указывая, что "русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических "грузовиков" и пилотируемых кораблей".