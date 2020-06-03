В сенате заблокировали резолюцию, осуждающую Трампа за разгон протестов

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Республиканское большинство в сенате во вторник заблокировало резолюцию, осуждающую президент США Дональда Трампа за подавление "мирных протестов".
Демократы предлагали проголосовать за документ по ускоренной процедуре, однако лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что они вступают против.
Резолюция предполагала "осудить Трампа за приказ федеральным офицерам (полиции – ред.) разогнать мирных протестующих в сквере Лафайет в понедельник при помощи (слезоточивого) газа и резиновых пуль".
В понедельник после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были резко усилены меры безопасности. Полиция разогнала протестующих недалеко от Белого дома примерно за полчаса до назначенного на 19 часов начала комендантского часа, а президент Дональд Трамп вышел за пределы ограды Белого дома и посетил церковь, которую пытались сжечь протестующие. Трамп заявил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки.