Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T05:02
https://ria.ru/20200603/1572376951.html
В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570350466_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_dc0aba8dca4f1ba74f382e0e4cdaa727.jpg
РИА Новости

В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты

00:34 03.06.2020 (обновлено: 05:02 03.06.2020)
921
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетитель в защитной маске в парикмахерской. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Салоны красоты, солярии, сауны, СПА-салоны, и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, бани и душевые с площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом, а также парикмахерские и религиозные объекты возобновили работу в Подмосковье.
"Салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых ... направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг", - следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, размещённого на сайте областного правительства.
В постановлении отмечается, что вышеуказанные организации могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня при соблюдении требований по предотвращению коронавируса. Общая площадь помещений, в которых оказываются данные услуги, должна составлять до 400 квадратных метров, также необходим отдельный вход.
Работа парикмахера в студии красоты
1 июня, 16:37Новости Подмосковья
В МО готовы открыть парикмахерские, автокинотеатры и парки при музеях
Кроме этого, в регионе возобновляют деятельность религиозные объекты. Для посещения прихожан храмы Подмосковья закрылись 11 апреля, 29 апреля запрет был продлен.
Также в области заработали организации по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что одновременно в помещении будут присутствовать не более 50 человек.
Возобновили работу и образовательные организации, проводящие индивидуальные практические занятия по программам летной подготовки пилотов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 3 июня откроются парикмахерские.
Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области сообщил, что с 3 июня в регионе станет доступна оплата банковскими картами при проезде на транспорте.
Мэр Москвы Сергей Собянин
28 мая, 16:35Распространение нового коронавируса
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров
1700120
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Роман Вильфанд
Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Дождь в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
Москва
Пасмурная, прохладная погода с дождями ожидается в среду в Москве
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Полиция
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
09:36Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
09:35В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
09:34В октябре по всей России проверят системы оповещения населения
09:33Акция протеста в Портленде собрала до десяти тысяч человек
Лента новостейМолния