В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Салоны красоты, солярии, сауны, СПА-салоны, и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, бани и душевые с площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом, а также парикмахерские и религиозные объекты возобновили работу в Салоны красоты, солярии, сауны, СПА-салоны, и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, бани и душевые с площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом, а также парикмахерские и религиозные объекты возобновили работу в Подмосковье

"Салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых ... направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг", - следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, размещённого на сайте областного правительства.

В постановлении отмечается, что вышеуказанные организации могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня при соблюдении требований по предотвращению коронавируса. Общая площадь помещений, в которых оказываются данные услуги, должна составлять до 400 квадратных метров, также необходим отдельный вход.

Кроме этого, в регионе возобновляют деятельность религиозные объекты. Для посещения прихожан храмы Подмосковья закрылись 11 апреля, 29 апреля запрет был продлен.

Также в области заработали организации по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что одновременно в помещении будут присутствовать не более 50 человек.

Возобновили работу и образовательные организации, проводящие индивидуальные практические занятия по программам летной подготовки пилотов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 3 июня откроются парикмахерские.