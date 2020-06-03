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2020-06-03T00:31
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Байден планирует присутствовать на похоронах Джорджа Флойда
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РИА Новости

Байден планирует присутствовать на похоронах Джорджа Флойда

00:31 03.06.2020
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© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден планирует присутствовать на похоронах афроамериканца Джорджа Флойда в Хьюстоне на следующей неделе, передает издание USA Today со ссылкой на заявление представителя занимающегося организацией церемонии похоронного бюро Fort Bend Латоррии Лемон.
Публичное прощание с Флойдом, погибшим в результате действий полиции, пройдет в понедельник, затем во вторник, 9 июня, пройдет закрытая церемония, после чего тело будет захоронено на кладбище Huston Memorial Gardens.
Ранее сообщалось, что все расходы по организации прощальных церемоний и похорон Флойда возьмет на себя бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, американский боксер Флойд Мейвезер-младший. Планируется, что траурные церемонии пройдут в Хьюстоне (Техас), Миннесоте и Шарлотте (Северная Каролина). Памятные церемонии прощания начнутся на этой неделе: в четверг такое мероприятие проведут в Северном Центральном университете в Миннеаполисе, на нем выступит известный правозащитник Эл Шарптон, в субботу церемония пройдет в городе Рэфорд в Северной Каролине, где родился погибший.
Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания его полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Сообщалось, что он умер в реанимации, но его родные оспаривают это. Четверо причастных к его гибели полицейских были уволены, одному предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Протесты, последовавшие за гибелью Флойда по всей стране, не утихают уже больше недели.
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Вчера, 13:19
Глава дипломатии ЕС прокомментировал смерть афроамериканца Флойда в США
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжо БайденСШАВ мире
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