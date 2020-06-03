Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений

РИМ, 3 июн – РИА Новости, Александр Логунов. В Италии со среды вступает в силу последняя часть карантинных послаблений, которая позволит жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по ее территории, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.

Новый пакет мер должен стать третьим этапом так называемой "фазы 2", которую правительство запустило 4 мая, когда в стране вновь запустили строительную и производственную отрасли. С 18 мая для итальянцев открылись магазины розничной торговли и парикмахерские, в полноценном режиме заработали бары и рестораны. Последними из действовавших крупных ограничений оставались передвижение между областями страны только при наличии подтверждающего необходимость поездки документа, а также возможность поездок на дачи – так называемые "вторые дома" за городом.

Поправить пошатнувшееся финансовое положение Италия намерена за счет европейских граждан: для них она со среды отменит необходимость прохождения 14-дневного карантина. Взаимностью на гостеприимство итальянских властей в Евросоюзе ответили не все: так, Греция сначала вообще исключила Италию из списка "желательных" стран, но затем смягчила тон, оставив обязательным прохождение теста на коронавирус для жителей наиболее пострадавших от коронавируса регионов Апеннин.

Урегулированию вопрос "поствирусного" евротуризма посвятит свою зарубежную поездку глава МИД Италии Луиджи Ди Майо , который в ближайшие дни отправится в Германию Словению и ту же Грецию. В последних интервью Ди Майо говорил, что "Италия требует уважения" и не хочет, чтобы с ней "обращались как с лепрозорием", а также грозил ответными мерами против стран, которые откажутся открыть границы для итальянских туристов.

Снятие внутренних барьеров потребовало восстановления движения поездов, на которых обязательным станет измерением температуры пассажиров, а также уточнения правил передвижения на машинах: внутри помимо водителя (если речь не идет о членах одной семьи) могут находиться только два пассажира, и то только по разные стороны заднего сиденья.

В силе пока остаются запреты на скопления людей и массовые мероприятия. С 15 июня обещано открытие театров и кино. До сих пор закрыты клубы, дискотеки и термы, а также заведения общепита в формате буфета.

Фактически на сдерживание заражения сейчас работает требование соблюдать дистанцию не менее метра между людьми и обязательство носить маску в общественном транспорте и закрытых помещениях: кроме того, ряд регионов на севере страны, в частности, Ломбардия , сделали обязательным ее ношение и на открытом воздухе.

Говоря о Ломбардии, на минувшей неделе представители научно-технического комитета при правительстве называли открытие ее границ слишком опасным. Вместе с тем, последние данные по заражениям и жертвам эпидемии COVID-19 внушают в экспертов сдержанные оптимизм: накануне в Италии зарегистрировано 55 смертельных случаев, чего не случалось с начала вспышки в конце февраля-начале марта.