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Туризм
2020-06-03T00:25
https://ria.ru/20200603/1572376796.html
Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений
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РИА Новости

Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений

00:25 03.06.2020
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© Depositphotos / pandionhiatus3Италия
Италия
© Depositphotos / pandionhiatus3
Италия. Архивное фото
РИМ, 3 июн – РИА Новости, Александр Логунов. В Италии со среды вступает в силу последняя часть карантинных послаблений, которая позволит жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по ее территории, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.
Новый пакет мер должен стать третьим этапом так называемой "фазы 2", которую правительство запустило 4 мая, когда в стране вновь запустили строительную и производственную отрасли. С 18 мая для итальянцев открылись магазины розничной торговли и парикмахерские, в полноценном режиме заработали бары и рестораны. Последними из действовавших крупных ограничений оставались передвижение между областями страны только при наличии подтверждающего необходимость поездки документа, а также возможность поездок на дачи – так называемые "вторые дома" за городом.
Поправить пошатнувшееся финансовое положение Италия намерена за счет европейских граждан: для них она со среды отменит необходимость прохождения 14-дневного карантина. Взаимностью на гостеприимство итальянских властей в Евросоюзе ответили не все: так, Греция сначала вообще исключила Италию из списка "желательных" стран, но затем смягчила тон, оставив обязательным прохождение теста на коронавирус для жителей наиболее пострадавших от коронавируса регионов Апеннин.
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Урегулированию вопрос "поствирусного" евротуризма посвятит свою зарубежную поездку глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, который в ближайшие дни отправится в Германию, Словению и ту же Грецию. В последних интервью Ди Майо говорил, что "Италия требует уважения" и не хочет, чтобы с ней "обращались как с лепрозорием", а также грозил ответными мерами против стран, которые откажутся открыть границы для итальянских туристов.
Снятие внутренних барьеров потребовало восстановления движения поездов, на которых обязательным станет измерением температуры пассажиров, а также уточнения правил передвижения на машинах: внутри помимо водителя (если речь не идет о членах одной семьи) могут находиться только два пассажира, и то только по разные стороны заднего сиденья.
В силе пока остаются запреты на скопления людей и массовые мероприятия. С 15 июня обещано открытие театров и кино. До сих пор закрыты клубы, дискотеки и термы, а также заведения общепита в формате буфета.
Фактически на сдерживание заражения сейчас работает требование соблюдать дистанцию не менее метра между людьми и обязательство носить маску в общественном транспорте и закрытых помещениях: кроме того, ряд регионов на севере страны, в частности, Ломбардия, сделали обязательным ее ношение и на открытом воздухе.
Говоря о Ломбардии, на минувшей неделе представители научно-технического комитета при правительстве  называли открытие ее границ слишком опасным. Вместе с тем, последние данные по заражениям и жертвам эпидемии COVID-19 внушают в экспертов сдержанные оптимизм: накануне в Италии зарегистрировано 55 смертельных случаев, чего не случалось с начала вспышки в конце февраля-начале марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
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