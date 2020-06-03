В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нынешняя неделя - пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается," - рассказал синоптик.
Такая же теплая июльская погода, по словам Вильфанда, ожидается и в начале следующей недели. Хотя не обойдется без дождей, они будут по-летнему интенсивными и кратковременными, после чего будет выглядывать солнце.
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга. Температура в воскресенье в центре европейской России составит 23-25 градусов, на юге потеплеет до 31 градуса.