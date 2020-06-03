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2020-06-03T00:29
https://ria.ru/20200603/1572376764.html
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
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РИА Новости

В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

00:22 03.06.2020 (обновлено: 00:29 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя неделя - пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается," - рассказал синоптик.

Такая же теплая июльская погода, по словам Вильфанда, ожидается и в начале следующей недели. Хотя не обойдется без дождей, они будут по-летнему интенсивными и кратковременными, после чего будет выглядывать солнце.
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга. Температура в воскресенье в центре европейской России составит 23-25 градусов, на юге потеплеет до 31 градуса.
Жара в Москве
1 июня, 09:36
Очень неоднородный месяц. Вильфанд рассказал про погоду в июне
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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