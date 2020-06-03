В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

"Нынешняя неделя - пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается," - рассказал синоптик.