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2020-06-03T07:47
https://ria.ru/20200603/1572376699.html
В испытаниях вакцины от COVID-19 будут участвовать военные-контрактники
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РИА Новости

В испытаниях вакцины от COVID-19 будут участвовать военные-контрактники

00:12 03.06.2020 (обновлено: 07:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
"Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, так как проведение исследований военнослужащих по призыву запрещено российским законодательством", - заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
Генерал уточнил, что среди 50 добровольцев для испытания вакцины 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.
"Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований", - заявил начальник госпиталя.
Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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