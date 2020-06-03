В испытаниях вакцины от COVID-19 будут участвовать военные-контрактники

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19 , должны быть военнослужащими по контракту, заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

"Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, так как проведение исследований военнослужащих по призыву запрещено российским законодательством", - заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Генерал уточнил, что среди 50 добровольцев для испытания вакцины 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

"Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований", - заявил начальник госпиталя.

Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.