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2020-06-03T00:08
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Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90% к 2028 году
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РИА Новости

Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90% к 2028 году

00:08 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в Восточном военном округе составляет 60%, но к 2028 году будет доведена до 90%, сообщил командующий ВВО Геннадий Жидко.
Ранее сообщалось, что доля современного оружия в Вооруженных сил РФ до конца 2020-го должна составить не менее 70%. Такую задачу поставил перед российской армией верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
"К 2028 году в войсках округа должно быть не менее 90% современной техники. Сейчас её доля составляет порядка 60%. Судя по темпам поставок, эта задача будет успешно решена", - сказал Жидко в интервью газете "Красная звезда".
При этом он отметил, что главная задача, которую ставит командование округа, это не получить технику, а подготовить профессионалов, которые будут на ней воевать.
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РоссияГеннадий ЖидкоВосточный военный округБезопасность
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