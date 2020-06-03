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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:14
https://ria.ru/20200603/1572376596.html
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

00:06 03.06.2020 (обновлено: 09:14 03.06.2020)
129186
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
Доклинические тесты на обезьянах и хомяках уже завершены, отметил он.

"Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. По результатам этих исследований подготовлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний", — сообщил начальник 48-го ЦНИИ.

В свою очередь, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков сообщил, что добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины, должны быть военнослужащими по контракту.
Он уточнил, что среди 50 добровольцев десять медицинских работников, в том числе трое врачей.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Вчера, 20:17
Испытавший вакцину от COVID доброволец назвал "худший побочный эффект"
"Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований", — рассказал начальник госпиталя.
Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.
Ранее гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1", что специалисты разработали препарат, который можно будет закапывать в нос. Его уже испытали на низших приматах, животные хорошо перенесли внедрение, никаких побочных эффектов не было.
Первые клинические исследования на людях начнутся в конце июня — начале июля. Проводить их будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, добавил гендиректор "Вектора". При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Теперь дождаться успешного завершения испытаний и возвращаться к нормальной жизни. Смогли же наши спецы сделать вакцину от эболы? Полнейшей удачи им!
3 июня, 00:15
Б2Борисыч 2019
763710037
Дай Бог. Многим уже осточертенело "сидидома"(((
3 июня, 00:09
Sasha Newman
54420040
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