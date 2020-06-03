Большинство российских храмов откроются на Троицу. Но не для всех

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Двери храма открыты, но не для всех — так теперь можно перефразировать известный христианский афоризм. Хотя мечта верующих о возвращении в церкви сбылась в большинстве регионов России, помолиться там можно только при соблюдении ряда условий. Помимо масок, перчаток и санитайзеров, важна и вместимость культовых зданий. А ведь уже в выходные — Троицкая родительская суббота и праздник Троицы, один из самых популярных у россиян, когда храмы переполнены. Многие православные в растерянности: удастся ли в эти дни посетить "дома Божии"?

Четыре на одного

Москвичка Ирина Ткаченко не была на службе больше двух месяцев. Из-за пандемии коронавируса двери столичных церквей открыты лишь для священников, хора и обслуживающего персонала. Остальные довольствуются трансляциями богослужений по интернету и православным телеканалам.

Правда, для Ирины такой формат не очень удобен. Дома постоянно что-то отвлекает от молитвы.

"В храме все совсем иначе. Сейчас очень не хватает сплоченности в совершении общего дела. Конечно, с этим смириться еще можно, но вот жить без принятия Святых Христовых Таин так долго — невероятно тяжело", — жалуется она корреспонденту РИА Новости.

И первое, что она сделает после снятия ограничений, пойдет в церковь.

Через пару дней после этого разговора чаяния Ирины, как и десятков тысяч православных Москвы сбылись. Официально объявлено, что по распоряжению патриарха с 6 июня (на это число в 2020 году приходится Троицкая родительская суббота — день особого общецерковного поминовения усопших) все столичные храмы открываются для прихожан. Главные — кафедральные соборы Христа Спасителя и Богоявленский в Елохове — пускают молящихся уже со второго числа.

Однако есть оговорки, ведь Москва остается лидером по выявляемым ежедневно случаям заболевания COVID-19. Поэтому прихожанам теперь, в отличие от докоронавирусной эпохи, устами к святыням не приложиться, руками не прикоснуться, да и не обняться друг с другом после долгой разлуки.

Сайт Московской патриархии, ссылаясь на требование Роспотребнадзора, сообщает об ограничении числа молящихся во время службы: на одного прихожанина отводится четыре квадратных метра площади. Обычно же верующие стоят всего в одном-полутора метрах друг от друга, а по большим праздникам в некоторых церквях — и вовсе плечом к плечу.

В циркулярном письме патриархии московскому духовенству отмечается, что под означенное требование не подпадают помещения, "недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы". Поэтому столичным приходам предписано заранее просчитать максимально возможную вместимость.

Кроме того, не рекомендуется посещать службу тем, кто старше 65 лет, и числящимся в группах риска. За исполнением указаний будут следить приходские работники и волонтеры.

Прихожане обязаны закрывать лицо маской. Священникам вменяется делать это (как и надевать перчатки) во время исповеди и в других случаях непосредственного общения с мирянами.

"Исповедающимся рекомендуется готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", — говорится в циркулярном письме.

При этом остается актуальным и большинство действующих с середины марта мер. В их числе — дезинфекция лжицы во время причастия, запреты на целование крестов и икон, регулярное проветривание помещений.

Испытание толпой

Уже в воскресенье столичные приходы ждет настоящая проверка на соблюдение установленных правил. Седьмого июня — Троица, один из самых популярных праздников среди российских верующих. Обычно в этот день в храмах не протолкнуться.

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что не попавшие внутрь прихожане могут молиться на прилегающей территории. Само собой, с соблюдением дистанции в полтора метра.

Но и это возможно не везде. Скажем, церковь Святой Мученицы Татианы при МГУ не обнесена оградой и выходит сразу на проезжую часть.

"Но нам повезло: у нас очень большое помещение: 400 "квадратов" — собственно храм, 600 — притвор", — рассказывает корреспонденту РИА Новости протоиерей Владимир Вигилянский.

На Троицу сюда обычно приходит не более 250 человек — именно столько на Моховой и готовы принять сегодня. Для расстановки молящихся на пол нанесли специальную разметку.

Такие же указатели появились и в Сергиевском храме в Солнцево. Вот только по праздникам туда приходит гораздо больше людей. Эта церковь — единственная на район с населением в 126 тысяч человек.

"С одной стороны, мы ждем массового наплыва, а с другой — многие все-таки уехали на дачи, обычное дело для июня", — настоятель храма, глава информационного отдела Московской городской епархии священник Александр Волков сообщает, что рассматриваются разные сценарии.

В некоторые столичные церкви — с уже сложившимися общинами — прихожан будут пускать по заранее составленным спискам. Речь идет прежде всего о небольших храмах.

Ситуация в регионах

В большинстве субъектов Федерации верующие смогут попасть на службы. Но и тут в каждом случае есть нюансы.

Стадии ослабления противоэпидемических мер в регионах разные. Роспотребнадзор рекомендует на первых двух этапах сохранять лимит — один прихожанин на четыре квадратных метра. Лишь на третьем этапе число присутствующих в церкви не ограничивается.

Если в Москве верующие будут, соблюдая дистанцию, молиться перед алтарем, то на Кубани — перед папертью. Там на праздник Троицы мирянам закрыли доступ в храмы.

"Это ограничение действует еще с 11 апреля. Пока нового постановления от главного санитарного врача региона нет, по благословению митрополита Исидора службы совершаются на улице", — поясняет РИА Новости глава информационного отдела Екатеринодарской епархии священник Вячеслав Клименко.

© предоставлено Екатеринодарской епархией РПЦ Воскресное богослужение в храме иконы Богоматери "Целительница" в Краснодаре. 31 мая © предоставлено Екатеринодарской епархией РПЦ Воскресное богослужение в храме иконы Богоматери "Целительница" в Краснодаре. 31 мая

Впрочем, по его словам, опыт служения под открытым небом есть у каждого священника на Кубани. Службы в таком формате там совершались и до пандемии. Благо климат позволяет.

Что делать верующим

Помимо Кубани, храмы на Троицу будут закрыты, например, в Чувашии, Смоленской, Новосибирской и Курской областях. А в ряде регионов власти пока еще не приняли решение.

Например, неизвестно, как будет обстоять дело в Челябинской области. Даже если там откроют церкви, требования Роспотребнадзора не везде выполнимы: если площадь помещения меньше 100 квадратных метров, внутри могут одновременно находиться не более двух человек.

"У нас маленькие храмы закрыты, службы не совершаются", — информирует РИА Новости секретарь управления Златоустинской епархии протоиерей Дионисий Абрамов.

А в кафедральном Серафимовском соборе Златоуста служба на Троицу пройдет на улице. Хотя сооружение это, по словам священника, довольно вместительное.

Решения принимаются с учетом обстановки на местах, пояснили РИА Новости в рабочей группе Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Ожидалось, что храмы будут открываться поэтапно. Мы все реалисты и понимаем, что, несмотря на положительную динамику, эпидемия вовсе не преодолена. Я думаю, клирики и миряне с пониманием отнесутся к ограничительным мерам", — говорит член рабочей группы протоиерей Максим Козлов.