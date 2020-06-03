Байкальских фермеров научат выращивать и продавать лекарственные травы

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Как вырастить и довести до потребителя целебные травы, научат фермеров в Бурятии. Онлайн-школа по лекарственному растениеводству создается в республике.
Акцент делается на культурах, которые не только очень востребованы на рынке, но и являются частью байкальской флоры, в том числе растения из Красной книги.
Экспертная группа школы предлагает полное сопровождение фермеров – от закупки посадочного материала, обучения технологиям посадки, выращивания, ухода за посевами, сбора урожая, первичной переработки и до сбыта продукции.
Инициатором создания нового агронаправления в республике выступила общественная организация АНО "Агентство по связям с общественностью РБ" при поддержке регионального правительства.
Бизнес-модель заточена на создание экспортно-ориентированного продукта с высокой добавочной стоимостью", – отметила руководитель проекта Лариса Бочанова.
В этом году набирается группа фермеров и участников программы "Дальневосточный гектар" из 30 человек для отработки бизнес-модели выращивания родиолы розовой (золотого корня) в промышленных объемах, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
По предварительным оценкам экономистов, выращивание родиолы розовой в природно-климатических условиях Бурятии позволяет фермеру с одного гектара получать свыше 20 миллионов рублей дохода. Сейчас стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья, удовлетворяющего запросы фармкомпаний, а здесь главное – объемы и качество, отмечают инициаторы проекта.