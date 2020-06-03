Неужели без разницы? Ученые сравнили эффективность популярных диет

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Правильно подобранная диета не только помогает избавиться от лишнего веса, но и способствует ремиссии диабета, улучшает работу сердца, спасает от депрессии — даже увеличивает продолжительность жизни. Но, как показали эксперименты, эффективность большинства систем питания через год снижается.

Питательная панацея

Согласно сразу нескольким исследованиям, обычная низкокалорийная диета довольно быстро улучшает состояние пациентов с диабетом второго типа. В 2017 году группе добровольцев предложили ограничить дневную норму 850 килокалориями. У них не только ушел лишний вес, но и упал уровень глюкозы в крови. У всех наладился углеводный обмен в организме.

В среднем за полгода каждый участник эксперимента потерял около десяти килограммов. У тех, кто избавился от лишних 15 килограммов, наступила ремиссия.

Похожие данные получили американские, японские и китайские ученые, наблюдавшие за крысами-диабетиками. В их опытах уменьшение ежедневной нормы калорий в течение трех дней значительно ослабляло у грызунов симптомы коварной болезни.

Кроме того, низкокалорийная диета, судя по всему, значительно продлевает жизнь многим животным, в том числе макакам-резусам, которые близки к людям и анатомически, и физиологически.

Израильские ученые пришли к выводу , что против сердечно-сосудистых заболеваний эффективна средиземноморская диета. Высокое содержание в рационе свежих фруктов, овощей, орехов, оливкового масла и молочных продуктов к заметному похудению не ведет, зато снижает количество жира в печени, сердце и поджелудочной железе. Такое питание хотя бы в течение полугода значительно уменьшает риск депрессии. И даже замедляет процессы старения у пожилых людей.

Высокожировая низкоуглеводная система приема пищи — так называемая кетодиета — бонусом к избавлению от лишнего веса дает естественную защиту от инфекции. Мыши, которых ученые кормили по этим правилам, чаще выживали и теряли меньше веса при смертельной дозе вируса гриппа. В другом эксперименте 2019 года беременные самки, сидящие на кетодиете, родили более сообразительное потомство, чем их сородичи, питавшиеся как обычно.

Похудеть быстрее

Что касается непосредственно похудения, то, согласно работе сотрудников Гарвардской медицинской школы ( США ), диеты с низким содержанием жиров менее эффективны. Вывод сделан на основе 53 исследований, проводившихся с 1960-го по 2015 год с участием в общей сложности более 68 тысяч человек.

Специалисты подсчитали, что каждый доброволец терял около четырех килограммов в год. Однако люди, сидевшие на низкоуглеводных диетах, в среднем худели на один килограмм больше, чем те, кто ограничивал в рационе жиры.

По мнению исследователей из Стэнфордского университета (США), диеты с низким содержанием как жиров, так и углеводов одинаково полезны в борьбе с лишним весом. Ученые наблюдали за шестьюстами добровольцами с высоким индексом массы тела — одни ограничили потребление углеводов, другие — жиров. При этом ежедневная норма калорий у всех была одинакова.

Двенадцать месяцев спустя выяснилось, что приверженцы низкоуглеводной диеты в среднем худели быстрее. Однако разница в годовой потере веса между ними и участниками, сидящими на диете с низким содержанием жиров, была незначительна — шесть килограммов против 5,3. А значит, для избавления от лишнего веса обе системы питания одинаково полезны. Причем на это не влияют ни генотип, определяющий эффективность обмена жиров или углеводов, ни начальный уровень секреции инсулина.

Не больше года

Китая Группа специалистов из США, Канады считает , что все популярные сегодня диеты в равной мере помогают избавиться от лишних килограммов и улучшить здоровье сердца и сосудов. Однако благоприятный эффект длится не более года.

Под наблюдением находились почти 22 тысячи пациентов, страдающих ожирением. Шесть месяцев они придерживались одной из 14 наиболее известных диет, составляющих три группы: низкоуглеводные (например, диета Аткинса), с низким содержанием жиров (диета Орниша) и сбалансированные (в частности, средиземноморская).

В результате участники исследований независимо от выбранной системы питания теряли около четырех килограммов за полгода. Правда, у сбалансированных диет эффект был менее выраженным — чуть больше трех килограммов против 4,5. А вот кровяное давление и концентрация холестерина у всех снижались примерно одинаково.