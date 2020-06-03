На приставном стульчике. Нужна ли России дружба против Пекина

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Дональд Трамп собирается отложить саммит "Большой семерки" до осени и хочет пригласить на него еще четыре страны: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, поскольку нынешний формат, по его словам, "устарел". Китай не позвали — неудивительно, ведь именно поведение КНР и предлагают обсудить на встрече. Пойдет ли Москва на дружбу против Пекина, разбиралось РИА Новости.

Есть о чем поспорить

"Россию исключили из G7 после вторжения в Крым. Она не входит и не войдет в "Семерку" из-за постоянного неуважения и безнаказанного нарушения международных правил и норм" — так канадский премьер Джастин Трюдо высказался об инициативе президента США.

Не в восторге от этой идеи и британский премьер Борис Джонсон. Его спикер заявил, что Соединенное Королевство наложит на такое решение вето. Лондон не намерен пускать Россию в "Семерку", пока Москва не "перестанет вести агрессивные и дестабилизирующие действия, которые угрожают безопасности британских граждан и коллективной безопасности наших союзников".

Канцлер Германии Ангела Меркель от комментариев на этот счет воздержалась, зато вообще поставила саммит-2020 под сомнение. Она не готова лететь в США во время пандемии.

© AP Photo / Markus Schreiber Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции © AP Photo / Markus Schreiber Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции

Дональд Трамп и сам переносил сроки — сначала на конец июня, в онлайн-формате, затем — на сентябрь, но в офлайн. "Я откладываю саммит, поскольку мне не кажется, что G7 отражает то, что происходит в мире. Это очень устаревшее объединение", — объяснил Трамп.

Подготовку к встрече в верхах он обсудил с российским президентом по телефону 1 июня. О намерении пригласить дополнительных участников Трамп рассказал в конце мая. Он хочет собрать "традиционных союзников и тех, кого затронул коронавирус, чтобы поговорить о Китае", уточняла директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиса Фарах.

Старые новости

Возврат к "Большой восьмерке" с Россией обсуждают не первый год. "Нравится вам это или нет, у нас есть мир, которым надо управлять", — говорил Трамп в 2018-м. Схожего мнения придерживался и президент Франции. Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил, что без G8 невозможно урегулирование на Украине.

Но Москве выдвигают условия. "В G7 мы можем попасть на приставной стульчик, на конъюнктурной волне критики Китая, а через год-два нас оттуда выбросят", — отмечает в разговоре с РИА Новости врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.

Россия сильно пострадала от СOVID-19, для Вашингтона логично привлечь Москву к обсуждению Пекина. "Однако нужно понимать, что в мировой политике и экономике нет места эмоциям и следует тщательно рассчитывать свою выгоду. Вопрос в том, что конкретно предлагают европейцы, американцы, китайцы", — указывает собеседник.

© AFP 2020 / Philippe Wojazer Лидеры стран — участниц G7 на ежегодном саммите. Архивное фото © AFP 2020 / Philippe Wojazer Лидеры стран — участниц G7 на ежегодном саммите. Архивное фото

Кому это выгодно

В том же 2014-м, когда Россию исключили из "Восьмерки", началось сближение Москвы с Пекином. Процесс идет не всегда просто, у сотрудничества есть и подводные камни. Так, например, китайские банки отказывались обслуживать российских юридических и физических лиц из-за американских санкций. Штамм коронавируса нашим ученым предоставил не Пекин — это сделали европейские коллеги. Кроме того, россияне, как и прочие иностранцы, порой страдают от ксенофобских настроений в Поднебесной.

Однако сближение продолжается, а пандемия и кризис его даже ускорили. На фоне падения цен на углеводороды в начале весны КНР закупила у России рекордные 1,6 миллиона тонн нефти. В прошлом году товарооборот между странами превысил 110 миллиардов долларов (в 2013-м было 88,8 миллиарда).

Россию и Китай связывает также "необъявленный союз". Москва помогает соседу создавать систему предупреждения о ракетном нападении. Регулярно проводятся совместные военные учения. Москва перенимает китайские разработки в сфере технологий 5G. В то же время обе страны оказались в американском списке "ревизионистских держав, переписывающих мировой порядок".

Портить отношения с самым важным партнером ради саммита "Большой семерки" в Кремле не будут, считает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. "При Трампе Китай стал главным внешнеполитическим соперником Вашингтона, и там пытаются добиться от Москвы хотя бы нейтралитета в этой конфронтации, — сказал он корреспонденту РИА Новости. — В Москве это понимают. Подобные призывы Трампа уже звучали в прошлом году и закончились ничем". Собеседник добавляет, что к предложениям американского лидера следует относиться с осторожностью — он много чего говорит, а потом сам себе противоречит.

Что касается других потенциальных участников саммита — Южной Кореи и Австралии, то это давние и надежные партнеры и союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С Индией не так. Отношения Нью-Дели и Пекина, традиционно напряженные в том числе из-за приграничных территориальных споров, в последние годы улучшаются.

Теоретически Индия может подключиться к расширенному формату "Большой семерки", полагает Алексей Куприянов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. "Многое зависит, во-первых, от динамики нынешней ситуации на границе с Китаем и в принципе индийско-китайских отношений, — пояснил он в разговоре с РИА Новости. — Во-вторых, от того, как поведут себя другие приглашенные. Индия в последнее время избегала участия в форматах, которые можно было бы трактовать как антикитайские, — к примеру, не приглашая Австралию на учения "Малабар" (трехсторонние маневры Японии, Индии и США. — Прим. ред.), чтобы не превращать их в учения Quad (четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии. — Прим. ред.)".

© AP Photo / Arun Sankar K. Истребитель ВМС США садится на борт крейсера USS Theodore Roosevelt (CVN 71) во время учений Malabar 2015 © AP Photo / Arun Sankar K. Истребитель ВМС США садится на борт крейсера USS Theodore Roosevelt (CVN 71) во время учений Malabar 2015

Но если сейчас противостояние зайдет слишком далеко, индийцы вполне способны передумать и продемонстрировать, что им есть куда идти, если китайцы перегнут палку, отметил эксперт.