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2020-06-03T10:03
https://ria.ru/20200603/1572364242.html
На SputnikPro пройдет вебинар по инфопродюсированию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572363816_0:122:1280:842_1036x0_80_0_0_3e5ec0372621f18e4ee2a230acbeb98c.jpg
РИА Новости

На SputnikPro пройдет вебинар по инфопродюсированию

10:00 03.06.2020 (обновлено: 10:03 03.06.2020)
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© Фото : из личного архива Елены ВоронцовойПродюсер федерального телеканала Елена Воронцова
Продюсер федерального телеканала Елена Воронцова
© Фото : из личного архива Елены Воронцовой
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 5 июня, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Практика инфопродюсирования: поиск героев, внедрение на закрытую территорию и другие секреты профессии".
Как выбрать тему для сюжета? Что требуется, чтобы найти и разговорить героя журналистского материала? Где выдают разрешение на съемку и что делать, если в ней отказали? На эти и другие вопросы ответит продюсер федерального телеканала Елена Воронцова.
Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Руководитель учебных программ МИА Россия сегодня Олег Щедров
27 апреля, 15:32
На вебинаре SputnikPro обсудили фейки о коронавирусе
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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SputnikМоскваОбщество
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