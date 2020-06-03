На SputnikPro пройдет вебинар по инфопродюсированию

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 5 июня, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Практика инфопродюсирования: поиск героев, внедрение на закрытую территорию и другие секреты профессии".

Как выбрать тему для сюжета? Что требуется, чтобы найти и разговорить героя журналистского материала? Где выдают разрешение на съемку и что делать, если в ней отказали? На эти и другие вопросы ответит продюсер федерального телеканала Елена Воронцова.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.