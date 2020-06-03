Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне

Это действие, в том случае, если оно действительно было предпринято, является прямым (и, надо признать, довольно грубым) нарушением договоренностей, достигнутых в рамках так называемой сделки первой фазы переговоров по завершению американско-китайского торгового конфликта. Особую символическую важность ему придает тот факт, что это не просто техническая договоренность по какому-то индивидуальному торговому вопросу, а решение, закрепленное на самом высоком уровне, то есть лично президентом Трампом и председателем Си.
Остановка — последний признак того, что с трудом достигнутое "торговое соглашение первой фазы" между двумя крупнейшими экономиками мира находится под угрозой. В то время как премьер-министр Китая Ли Кэцян в прошлом месяце подтвердил обещание выполнить соглашение, подписанное в январе, напряженность с тех пор продолжала нарастать на фоне (американского. — Прим. ред.) противодействия усилиям Пекина по ужесточению контроля над Гонконгом".