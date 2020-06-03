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2020-06-03T09:57
https://ria.ru/20200603/1572363183.html
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
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РИА Новости

Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне

08:00 03.06.2020 (обновлено: 09:57 03.06.2020)
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© AFP 2020 / Getty Images/Mark WilsonСбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
© AFP 2020 / Getty Images/Mark Wilson
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Очень вероятно, что президенту США придется отвлечься от горящих американских городов и воинственных заявлений в отношении участников массовых беспорядков, которыми охвачена Америка. Дело в том, что официальный Пекин, судя по сообщениям СМИ, решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир, и что в самый неподходящий для Дональда Трампа момент война может разразиться с новой силой.
Агентство Bloomberg и многие азиатские СМИ, включая гонконгскую South China Morning Post, сообщают о том, что китайским государственным компаниям якобы приказано приостановить импорт из США сельскохозяйственной продукции.

Это действие, в том случае, если оно действительно было предпринято, является прямым (и, надо признать, довольно грубым) нарушением договоренностей, достигнутых в рамках так называемой сделки первой фазы переговоров по завершению американско-китайского торгового конфликта. Особую символическую важность ему придает тот факт, что это не просто техническая договоренность по какому-то индивидуальному торговому вопросу, а решение, закрепленное на самом высоком уровне, то есть лично президентом Трампом и председателем Си.

Для Трампа это важнейший политический вопрос, у которого есть как внешнеполитическая, так и внутриполитическая составляющая. Во-первых, фермеры и жители "сельскохозяйственных" штатов — это ядреный электорат действующего президента, а осенью в США состоятся президентские выборы. Ему никак нельзя оказаться в статусе политика, который обманул ожидания своих наиболее преданных избирателей, тем более что и других экономических, эпидемиологических и расовых проблем сейчас предостаточно, а срыв обещанных экспортных поставок и сопутствующих финансовых поступлений — это политическая и имиджевая катастрофа.
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Еще более важное внутриполитическое соображение связано с тем, что сама "сделка первой фазы" была главным и по большому счету единственным успехом республиканской администрации на китайском фронте. Американское бизнес-сообщество, а также часть экспертного сообщества следуют старым и довольно прагматичным принципам в плане анализа успешности конкретных внешнеполитических шагов, в том смысле, что их мало интересуют миллиарды, десятки миллиардов или сотни миллиардов долларов предполагаемого ущерба, который нанесен американским оппонентам, ибо их прежде всего волнует, сколько американские компании или Минфин США смогут на этом заработать. Можно объяснить эту логику на конкретном примере: количество уничтоженных иракских танков в этой картине мира не представляет никакого интереса по сравнению с количеством нефтяных баррелей на захваченных месторождениях. И вот в этом смысле у президента Трампа были колоссальные сложности — торговая война с Китаем, предполагающая тарифы и санкции, наносила и наносит экономический ущерб Китаю, а также в определенной степени американскому бизнесу, а вот с дополнительной прибылью вопрос крайне неоднозначный.
"Сделка первой фазы" давала возможность американскому президенту показать бизнесу и тем, кто выступает против жесткого разрыва экономических связей с Китаем, независимо от сопутствующих негативных последствий, что на уровне принципа "трамповский метод" (то есть угрозы, шантаж, тарифы, переговоры, лесть, потом снова шантаж и так далее) все-таки работает. Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того. Но с точки зрения сугубо бухгалтерской позиция президента США выглядела неплохо: до "торговой войны" Китай покупал меньше, после ее начала стал покупать больше, а значит (по типичной американской логике), президент, который добился увеличения прибыли, — молодец и хороший стратег. Официальный Пекин сейчас легким движением руки снимает с головы Трампа виртуальный лавровый венок, которым он был награжден как лучший менеджер по экспорту американской сои и других сельскохозяйственных продуктов, и выкидывает его в мусорное ведро.
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Это сделано неофициально, но с точки зрения мировых СМИ демонстрация силы уже состоялась.
South China Morning Post подчеркивает: "Государственным трейдерам Cofco и Sinograin было приказано приостановить покупки, по словам одного из источников, которые просили не называть их имен, так как они обсуждают частный вопрос. По информации одного из источников, китайские покупатели также отменили неопределенное количество заказов на свинину в США. По словам другого источника, частным компаниям не было приказано остановить импорт.

Остановка — последний признак того, что с трудом достигнутое "торговое соглашение первой фазы" между двумя крупнейшими экономиками мира находится под угрозой. В то время как премьер-министр Китая Ли Кэцян в прошлом месяце подтвердил обещание выполнить соглашение, подписанное в январе, напряженность с тех пор продолжала нарастать на фоне (американского. — Прим. ред.) противодействия усилиям Пекина по ужесточению контроля над Гонконгом".

Внешнеполитический посыл этого действия очевиден. Трампу показали, что если Штаты собираются "наказать" Китай за подавление гонконгского сепаратизма, то Пекин для начала просто демонстративно уничтожит главное внешнеполитическое достижение президента, причем в случае необходимости это можно будет сделать прямо перед выборами, чтобы нанести максимальный политический ущерб. Вполне возможно, что другие партнеры Китая воспримут это с пониманием: сделка все-таки предполагала, по крайней мере с точки зрения элементарного здравого смысла, определенную сдержанность в вопросе использования экономических и финансовых рычагов давления на Пекин. Но сам Трамп, а также представители обеих американских партий сейчас явно собираются вводить санкции против Гонконга, устанавливать тарифы на гонконгский реэкспорт китайских товаров в США, добиваться делистинга китайских компаний с американских бирж и даже применять "точечные" санкции против финансовых структур КНР.
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Если просуммировать все факторы, получается, что это Китай на самом деле проявляет невероятную сдержанность и приостановка импорта — это своего рода предупредительный выстрел в воздух. Правда, шансов на то, что он остановит Трампа, практически нет. Можно сказать, что торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином было изначально обречено на срыв, но очень жаль, что он может произойти в очень неподходящий момент для мировой экономики в целом. Мы пока еще живем в глобализированном мире, и торговая война между США и КНР отразится на экономиках всех стран, которые имеют хоть какое-то отношение к мировым рынкам.
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Министерство финансов СШАДональд ТрампЛи КэцянКитайСШААвторыВ мире
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