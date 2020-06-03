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2020-06-03T09:52
https://ria.ru/20200603/1572361723.html
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
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РИА Новости

Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2

08:00 03.06.2020 (обновлено: 09:52 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Совет директоров "Газпрома" обсудит меры реагирования на западные санкции в отношении проектов компании, в первую очередь — "Северного потока — 2". Nord Stream 2 уже подал иск на восемь миллиардов евро против Евросоюза, незаконно отказавшегося вывести СП-2 из-под действия Газовой директивы. Какие еще проблемы предстоит решить топ-менеджерам газового холдинга — в материале РИА Новости.

Без вариантов

Заочное заседание совета директоров назначено на 11 июня. В повестке — "вопрос о влиянии западных санкций на группу "Газпром" в 2019-2020 годах и мерах реагирования". Поскольку главный результат этой политики общеизвестен — задержка запуска "Северного потока — 2" как минимум на год, речь пойдет в основном о вариантах достройки газопровода.
Чтобы завершить проект в обозначенные президентом России сроки (самое позднее — в первом квартале 2021 года), "Газпром" должен как можно быстрее представить Датскому энергетическому агентству (DEA) обновленный план строительных работ. Совет директоров намерен утвердить этот план.
Понятно, что иностранных подрядчиков не будет. Укладкой труб займутся "Академик Черский" и баржа "Фортуна", которые сейчас находятся в немецком порту Мукран.
На прошлой неделе российские трубоукладчики поменялись местами: "Академик Черский" пришвартовался к третьему причалу, где раньше стояла "Фортуна". Там находятся склады с трубами и другими материалами для "Северного потока — 2". Баржа, в свою очередь, заняла место "Академика Черского" у причала номер семь.
Таким образом, "Черский" готов приступить к погрузке труб в любой момент. Впрочем, вряд ли это случится в июне. Даже если "Газпром" представит Датскому энергетическому агентству обновленный план работ уже на следующей неделе, датчане, очевидно, не будут торопиться с его рассмотрением.
Напомним, что именно DEA до предела задержало оформление разрешения на строительство газопровода. Скорее всего, агентство опять прибегнет к тактике проволочек и затянет с документами до июля, когда в районе датского острова Борнхольм начнется нерест трески и любые морские работы запретят на два месяца.
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"Газпром", похоже, рассчитывает на сентябрь. К этому времени в район строительства с Дальнего Востока должны подойти два судна снабжения — "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет". Они будут доставлять трубы и материалы из Мукрана к "Академику Черскому" и "Фортуне".
"Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет" вышли из Владивостока 15 мая и сейчас приближаются к индийскому порту Кочи, откуда, по всей видимости, возьмут курс на Суэцкий канал. В таком случае на Балтике их можно ожидать в начале августа.

Верните восемь миллиардов

Самая серьезная проблема для СП-2 в данный момент — Газовая директива ЕС, требующая, чтобы поставщиком газа и собственником газопровода были разные компании, а 50% прокачиваемого топлива обеспечивал независимый поставщик.
То есть "Газпром" сможет использовать только половину мощности трубопровода, что как минимум вдвое увеличит срок окупаемости проекта.
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Пятнадцатого мая Федеральное сетевое агентство Германии отказалось удовлетворить просьбу Nord Stream 2 AG вывести газопровод из-под этих ограничений, а 20 мая и Верховный суд ЕС в Люксембурге отклонил апелляцию компании.
Однако против евробюрократов нашли сильный ход. Как сообщил советник генерального директора "Газпром экспорта" Андрей Конопляник, компания Nord Stream 2 подала иск против ЕС в международный арбитраж.
В иске обоснованно утверждается, что прошлогодние поправки к Третьей газовой директиве ЕС нарушают положения Энергетической хартии о защите инвестиций, поскольку задним числом обесценивают вложения в проект. Ведь новые ограничения, нацеленные конкретно против "Северного потока — 2", введены уже после принятия окончательного инвестиционного решения о строительстве газопровода.
Сумма иска — восемь миллиардов евро. Именно столько потратили на реализацию проекта. Другими словами, если Евросоюз не пересмотрит свою позицию относительно СП-2 и Газовой директивы, Брюсселю придется возместить "Газпрому" и его партнерам все затраты.
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Разумеется, для этого надо выиграть суд. Однако шансы Nord Stream 2 весьма велики, поскольку разбирательства пройдут не в Европе, а в международном суде Торонто.
"Выбор Торонто ослабляет влияние на арбитражный трибунал негативного по отношению к "Северному потоку — 2" и российскому газу общественного мнения и позволяет ожидать от судей необходимой нейтральности, которая отличает международные суды от судов национальной юрисдикции", — отмечает Андрей Конопляник в статье, опубликованной в газете "Ведомости".
Конечно, "Северный поток — 2" в любом случае достроят. "Законодательная база для выдачи разрешений на строительство отличается от правил ЕС для эксплуатации газопроводов", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG. То есть, ожидая вердикта судей в Торонто, "Газпром" может спокойно укладывать трубы.

Новые угрозы

После того как швейцарская Allseas из-за американских санкций вышла из проекта и увела свои трубоукладчики (кстати, флагманское судно компании, крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit с тех пор простаивает без работы), США и их европейские друзья неоднократно заявляли, что СП-2 остановлен навсегда.
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Однако когда "Академик Черский" прибыл в Мукран, противники "Северного потока — 2" заговорили о необходимости новых санкций. Американские сенаторы Тед Круз и Джинн Шахин готовятся внести в конгресс очередной законопроект, призванный окончательно похоронить проект, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе. Круз в мае предупреждал, что под санкции попадут любые суда, участвующие в строительстве.
Кроме того, как утверждает немецкая газета Handelsblatt, в Вашингтоне собираются наложить санкции за сотрудничество с "Газпромом" на компании, занимающиеся техническим обслуживанием глубоководных трубопроводов, а также на покупателей российского газа.
Эти угрозы и варианты их обхода тоже предстоит рассмотреть совету директоров "Газпрома" на следующей неделе. Один из шагов по минимизации рисков уже известен — "Академика Черского" передали от "Газпромфлота" малоизвестному Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), на который американцы никак не могут повлиять.
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Санкции против инвесторов "Северного потока — 2" — Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall — маловероятны и бессмысленны. С одной стороны, проект уже практически полностью профинансировали: Uniper к началу мая перечислил 700 миллионов евро из 950-ти, Wintershall к концу месяца выполнил все свои обязательства.
С другой — санкции против крупнейших европейских компаний резко обострят и без того непростые отношения Вашингтона со Старым Светом. Дональд Трамп на это вряд ли решится.
По сути, единственный шанс Круза и Шахина протолкнуть новые санкции — впихнуть их в закон об оборонном бюджете, как и в прошлом году. Поэтому "Газпрому" жизненно важно закончить строительство до января.
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UniperТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Джин ШахинГазпромГазпром ЭкспортСШАЭкономика
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