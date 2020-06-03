Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T09:58
https://ria.ru/20200603/1572361142.html
"Пострашнее Хиросимы": где США снова хотят взрывать ядерные бомбы
https://cdn23.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:20:1434:827_1036x0_80_0_0_87bedf38ed2b4e5ff3fa4e07d073caf8.jpg
РИА Новости

"Пострашнее Хиросимы": где США снова хотят взрывать ядерные бомбы

08:00 03.06.2020 (обновлено: 09:58 03.06.2020)
2133
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Расконсервированные полигоны, "грибы" атомных взрывов и новая гонка вооружений — в Вашингтоне всерьез задумались о возобновлении испытаний ядерного оружия после почти 30-летнего перерыва. С 1992-го детонацию спецбоезарядов моделировали лишь на компьютерах. Чем грозит миру очередная американская инициатива — в материале РИА Новости.

Старая схема

Ядерные испытания высокопоставленные чиновники администрации США и Пентагона рассматривают как одно из средств давления на Россию и Китай в переговорах о контроле над вооружениями. Предлогом послужили, как это уже случалось, бездоказательные обвинения Соединенными Штатами других стран в нарушении международных соглашений.
В частности, в апреле Госдепартамент передал в конгресс ежегодный доклад, в котором говорилось, что Россия якобы не всегда уведомляет Вашингтон о ядерных экспериментах, хотя по договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний обязана это делать. Также Госдеп обвинил Китай в тайных ядерных испытаниях. Американские аналитики обеспокоены бурной деятельностью КНР на Лобнорском полигоне.
Российский МИД не исключает, что США собираются отозвать свою подпись из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ядерные бомбы B61
25 мая, 08:00
"Ближе некуда": в какую страну США хотят перевезти свой ядерный арсенал
"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации", — прокомментировала заявление официальный представитель МИД Мария Захарова.
Окончательное решение пока не принято, но, очевидно, обсуждать вопрос продолжат. Инициативу уже резко раскритиковали эксперты, причем не только в России, но и в США. Например, исполнительный директор некоммерческой Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал такой шаг приглашением другим ядерным державам последовать примеру США и предсказал беспрецедентную гонку стратегических вооружений.
По мнению военного эксперта аналитического центра "Валдай" Артема Куреева, атомные испытания США не только обострят российско-американские отношения, но и будут крайне негативно восприняты в Европе.
"Едва ли даже самые верные партнеры США — Британия и Германия — поддержат это, — сказал Куреев в беседе с РИА Новости. — С другой стороны, подобные испытания позволили бы России и Китаю несколько улучшить свой имидж на мировой арене, добровольно отказавшись от возобновления любых атомных взрывов".
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон

Поэтапное разрушение

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что сегодня ничто не мешает США в одностороннем порядке выйти из ДВЗЯИ.
"Любые международные соглашения и организации, которые затормаживают, по мнению Вашингтона, развитие США, сейчас им попросту не нужны, — говорит он. — США вышли из ДРСМД, практически расторгли договор СНВ-3 — не желают его продлевать. Далее был Договор по открытому небу. Выход США из ДВЗЯИ России придется принять как данность. На Западе прекрасно понимают, что мир теперь устроен иначе и можно действовать самостоятельно. Полагаю, следующим договором, из которого выйдут американцы, станет соглашение о выводе оружия в космос".
Самолет Boeing OC-135B
21 мая, 22:06
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Судаков отметил, что подготовиться к ядерным испытаниям можно очень быстро.
"Есть две точки на карте США, куда Россию в рамках Договора по открытому небу никогда не пускали: Алеутские острова и Гавайи, — указал эксперт. — На Гавайских островах США вряд ли будут взрывать, но на Алеутских — вполне могут. Полигоны никуда не делись. В Неваде это вообще не проблема — его даже расконсервировать не нужно. Он закрыт исключительно формально".
Напомним, что США в последние годы всерьез взялись за свои ядерные силы. Один из этапов этой программы — оснащение стратегических субмарин "Огайо" ракетами с ядерными боеголовками мощностью всего пять килотонн. На четырнадцати подлодках американцы планируют разместить по одной-две баллистические ракеты с тактическими зарядами. Новое оружие призвано уравнять потенциал с Россией, которая, по оценкам Пентагона, располагает большим количеством малогабаритных ядерных боеприпасов. Американские военные уверены, что Москва может применить тактическое атомное оружие в случае неудачи с обычными вооружениями. Кроме того, эксперты считают, что малые боеголовки предназначены для удара по неядерным странам.
© Фото : Rebecca Rebarich, U.S. NavyЗакрытые ракетные шахты на подводной лодке класса "Огайо" USS Wyoming
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
© Фото : Rebecca Rebarich, U.S. Navy
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке класса "Огайо" USS Wyoming
Эксперты убеждены: американцы хотят воочию убедиться, что меньшие боеприпасы дадут большую эффективность. Атомные авиационные бомбы нового поколения B61-12 уменьшенной мощности будут складироваться в том числе на европейских базах США. Главное отличие B61-12 от предыдущих модификаций — специальная система наведения. То есть из неуправляемой "болванки" бомба превратилась в высокоточный и корректируемый боеприпас.
"США собираются продемонстрировать миру модификацию авиабомбы, превращенную в управляемое оружие, — отмечает Куреев. — Американцы испытали ее еще в прошлом году, но без ядерной боеголовки. Рискну предположить, что речь может пойти и о ее учебном применении как противобункерного оружия, либо вообще об отдельном испытании вооружений, предназначенных для поражения объектов глубокого залегания".
© Flickr / Sandia LabsТестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года
Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года
© Flickr / Sandia Labs
Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года

Политический ход

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний действует с 1996-го. Его подписали более 180 государств. Однако ратифицировали не все, в том числе США. Поэтому фактически у Вашингтона руки развязаны.
"Сам по себе договор, по сути, мертворожденный, — говорит Куреев. — Израиль и США его не ратифицировали, а три новых участника ядерного клуба — Индия, Пакистан и КНДР — попросту ничего не подписали. Так что это скорее не договор, а декларация о намерениях, жест доброй воли".
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
28 ноября 2019, 08:00
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что команда президента Дональда Трампа может использовать риторику по атомным взрывам в предвыборной кампании.
"Традиционный консервативный электорат Трампа воспримет "решительную позицию хозяина Белого дома" очень хорошо, — подчеркивает Куреев. — Белый дом продемонстрирует тем, кто готов голосовать за Трампа, что действует без оглядки на международное давление и ставит во главу угла обороноспособность страны".
Остается открытым вопрос, что именно хочет испытать Пентагон, чтобы одновременно и произвести впечатление на электорат, и получить практические результаты, которые невозможно рассчитать на компьютере. Очевидно, ядерные взрывы в Неваде или на Аляске вызовут волну протестов. Взрыв же на Алеутских островах вблизи границ России нанесет очередной удар по и без того непростым российско-американским отношениям.
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
1313278
Обсудить 0
РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАПентагонМнение - АвторыБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Много знает". На Украине пытаются уволить реального "хозяина страны"
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие на полигоне Клерк в Приморском крае
На приставном стульчике. Нужна ли России дружба против Пекина
Протестующие в Нью-Йорке
Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Вид Земли с МКС
Эксперты: космические войска Японии станут частью системы наблюдения США
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Алексей Пушков
Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
09:36Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
09:35В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
09:34В октябре по всей России проверят системы оповещения населения
09:33Акция протеста в Портленде собрала до десяти тысяч человек
09:30Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния