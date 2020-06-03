Стюардесса рассказала, какое поведение пассажиров раздражает больше всего

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Бортпроводница рассказала, какие действия пассажиров больше всего раздражают экипаж, сообщает Express.
"Есть много вещей, которые не стоит пассажирам делать в полете, — говорит стюардесса Шрей Пара. – Первое — злиться из-за необходимости показывать свой посадочный талон при входе на борт".
Она поясняет, что были случаи, когда туристы путали рейсы. Именно поэтому авиакомпании просят проверять посадочные талоны.
Невыполнение этого требования может привести к тому, что экипаж самолета откажет в посадке.
Еще одна вещь, которую Шрей хочет, чтобы пассажиры перестали делать, — это просить о помощи при размещении багажа на полки.
"Пожалуйста, не просите никого из членов экипажа поднимать ваши сумки в верхний отсек, если вы не инвалид, не пожилой человек, не мать с младенцем, не беременная", — говорит стюардесса.
По ее словам, иногда бортпроводники получают травмы из-за слишком тяжелых сумок.
Также Шрей объясняет, что, когда она при входе в самолет приветствует людей с улыбкой, то ожидает, по крайней мере, зрительного контакта в ответ.
При этом она советует пассажирам не задавать никаких вопросов до тех пор, пока они не поднимутся в воздух.
Стюардесса объясняет, что хотя она может и не выглядеть занятой, у всех на борту — своя работа, цель которой — как можно скорее попасть на взлетно-посадочную полосу, чтобы не было никаких задержек.
По словам Шрей, это всего лишь несколько вещей, которые сделают полет более комфортным и помогут работе бортпроводников стать немного проще.