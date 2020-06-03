Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-03T11:05
https://ria.ru/20200603/1572357415.html
Третьяковская галерея запускает летние онлайн программы для детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/94733/10/947331091_0:159:2991:1841_1036x0_80_0_0_7bf0eee376d8b201ff0a2b7e129f3940.jpg
РИА Новости

Третьяковская галерея запускает летние онлайн программы для детей

11:05 03.06.2020
80
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В июне и июле Третьяковка проведет пять онлайн курсов для родителей и детей – впервые за все время существования детских образовательных программ в музее, сообщает пресс-служба.
Программа "Шагомер по искусству" (с 14 июля по 4 августа) познакомит родителей и детей старше пяти лет с коллекцией Третьяковской галереи и с тремя художественными техниками: акварелью, карандашом и коллажем.
На программах "С музеем по пути" (с 16 июля по 6 августа) и "Движение и живопись" (с 30 июня по 10 июля) младшие школьники смогут освоить азы живописи и рисунка и познакомиться с темой спорта в творчестве художников ХХ века.
Подростки научатся монтировать свои видео-клипы и создавать музыкальные электронные композиции в "Мастерской медиа-арта" (с 30 июня по 23 июля), а увлеченных архитектурой тинейджеров ждет "Летняя лаборатория пространства и формы" (с 10 по 28 июня).
Подробнее с летними онлайн курсами можно познакомиться на сайте музея.
Репродукция картины Московский дворик Василия Поленова, ГТГ
27 мая, 16:57Культура
Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
100000
КультураСамоизоляцияНовости культурыМузеи
Рекомендуем
Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
"Таврида" поможет осуществить более 150 творческих онлайн-проектов
Картина художника Ивана Айвазовского Неаполитанский залив
Картина Айвазовского продана на Sotheby's почти за три миллиона долларов
Дягилевский фестиваль-2018
Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
Съемки фильма
Минкультуры обратилось в мэрию Москвы с просьбой возобновить киносъемки
ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с пятью автомобилями в Москве
Кадр из фильма Первый мститель
Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
Обложка книги The Forbidden Game автора Лизы Джейн Смит
СМИ: по мотивам романа Лизы Джейн Смит "Запретная игра" снимут сериал
Подтопленной дом в поселке Нахабино Московской области
В Подмосковье рассказали о ликвидации последствий подтоплений
Трилогия Дины Рубиной Наполеонов обоз
Объявлен шорт-лист премии "Большая книга"
Елоховский собор в Москве
"Исполнить последнее желание": как прошли службы в открывшихся храмах РПЦ
Денис Мацуев
Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции
Репродукция гравюры Б.Л. Энрикье Дени Дидро
ГМИИ планирует открыть выставку "Кабинет Дидро"
Кадр из сериала Мыло
Умерла актриса из "Санта-Барбары"
Кадр из сериала Космические войска
В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"
Кадр из клипа на песню Кислород Лолиты Милявской
Лолита Милявская испугала пользователей тизером к новой песне "Кислород"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния