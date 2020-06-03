Третьяковская галерея запускает летние онлайн программы для детей

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В июне и июле Третьяковка проведет пять онлайн курсов для родителей и детей – впервые за все время существования детских образовательных программ в музее, сообщает пресс-служба.

Программа "Шагомер по искусству" (с 14 июля по 4 августа) познакомит родителей и детей старше пяти лет с коллекцией Третьяковской галереи и с тремя художественными техниками: акварелью, карандашом и коллажем.

На программах "С музеем по пути" (с 16 июля по 6 августа) и "Движение и живопись" (с 30 июня по 10 июля) младшие школьники смогут освоить азы живописи и рисунка и познакомиться с темой спорта в творчестве художников ХХ века.

Подростки научатся монтировать свои видео-клипы и создавать музыкальные электронные композиции в "Мастерской медиа-арта" (с 30 июня по 23 июля), а увлеченных архитектурой тинейджеров ждет "Летняя лаборатория пространства и формы" (с 10 по 28 июня).