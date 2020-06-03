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Культура
2020-06-03T04:28
https://ria.ru/20200603/1572356463.html
СМИ: по мотивам романа Лизы Джейн Смит "Запретная игра" снимут сериал
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РИА Новости

СМИ: по мотивам романа Лизы Джейн Смит "Запретная игра" снимут сериал

04:28 03.06.2020
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Обложка книги "The Forbidden Game" автора Лизы Джейн Смит
Обложка книги The Forbidden Game автора Лизы Джейн Смит
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. СМИ узнали, что кинокомпания Warner Bros. приобрела права на экранизацию романов в жанре фэнтези "Запретная игра" ("The forbidden game") американской писательницы Лизы Джейн Смит, известной по серии книг "Дневники вампира", сообщает Deadline.
По информации издания, шоураннером проекта выступит Грег Берланти, который принимал участие в работе над такими проектами, как "Супергерл", "Флэш" и "Легенды завтрашнего дня". Продюсерами назначили Сару Шехтер ("Пэн: Путешествие в Нетландию") и Дэвида Мэддена ("Слепая ярость").
О телесериале пока мало известно, кроме того, что сейчас создатели шоу ищут сценариста.
В книгах "Запретная игра" (состоит из трех частей: "Охотник", "Погоня" и "Убийство"), опубликованных в 1994 году, автор рассказывает о девушке Дженни и ее друзьях, которые становятся пленниками игры, похожей на Джуманджи, только эта более мрачная и опасная. Главным героям предстоит преодолеть свои страхи или умереть. Происходящим управляет загадочный юноша Джулиан, в которого влюбляется Дженни.
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