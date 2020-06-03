СМИ: по мотивам романа Лизы Джейн Смит "Запретная игра" снимут сериал

По информации издания, шоураннером проекта выступит Грег Берланти, который принимал участие в работе над такими проектами, как "Супергерл", "Флэш" и "Легенды завтрашнего дня". Продюсерами назначили Сару Шехтер ("Пэн: Путешествие в Нетландию") и Дэвида Мэддена ("Слепая ярость").

О телесериале пока мало известно, кроме того, что сейчас создатели шоу ищут сценариста.

В книгах "Запретная игра" (состоит из трех частей: "Охотник", "Погоня" и "Убийство"), опубликованных в 1994 году, автор рассказывает о девушке Дженни и ее друзьях, которые становятся пленниками игры, похожей на Джуманджи, только эта более мрачная и опасная. Главным героям предстоит преодолеть свои страхи или умереть. Происходящим управляет загадочный юноша Джулиан, в которого влюбляется Дженни.