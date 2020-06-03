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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-06-03T14:00
https://ria.ru/20200603/1572353071.html
"Заговор классиков". Чаадаев. Сумасшедший Всея Руси
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572353405_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_f16c0fc8da6cf7d3adef1c2398b5335d.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". Чаадаев. Сумасшедший Всея Руси

14:00 03.06.2020
742
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Чаадаев. Сумасшедший Всея Руси.
Вчера, 14:00
Автор самого скандального письма в русской культуре, мыслитель, которого царь объявил сумасшедшим, первая жертва карательной психиатрии. В молодости – блестящий офицер, денди, единомышленник декабристов, наставник Пушкина. В зрелые годы – мистик-затворник, ищущий смысл истории.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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