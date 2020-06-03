Светлана Бондарчук рассказала, что думает о Паулине Андреевой

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывшая супруга Федора Бонадрчука модель, телеведущая и главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бонадрчук рассказала на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" что думает о новой жене режиссера Паулине Андреевой.
"Я не раз восхищалась ее красотой, — прокомментировала Бондарчук. — Однажды я была на спектакле Суркова "Околоноля" в МХТ, и увидела ее на сцене в латексном костюме. Я тогда не знала, кто она, но Паулина произвела на меня смертельное впечатление. Помню, как подумала тогда: "Наконец-то красивая актриса появилась". Я, кстати, первая, кто пришла к Феде (мы еще жили вместе), и сказала ему об этом".
В 2016 году, практически сразу после расставания, журналистка поставила Бондарчука и Андрееву на обложку журнала "Hello!". Этим решением она очень удивила коллег.
"Я объяснила шеф-редактору: "Если этого не сделаем мы, то все равно кто-нибудь сделает. Мы должны быть первыми". Я без труда выбрала самую эффектную фотографию, потому что они — красивая пара", — считает Светлана Бондарчук.
Ксения Собчак поинтересовалась, неужели у бывшей жены режиссера ни разу не возникало чувства собственности: "Даже расстались, но мое же".
"Нет. Это меня совершенно не может расстраивать, так как я умею отпускать людей, — заявила телеведущая. — Меня, скорее, огорчит, если мы совсем потеряемся с Федей. Этот человек для меня достаточно важный. Мы с ним прожили большой отрезок жизни, в котором сформировались как личности".
Федор и Светлана Бондарчук были вместе с 1991 по 2016 год. У пары двое взрослых детей Сергей (28 лет) и Варвара (21 год).