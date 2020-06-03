Светлана Бондарчук рассказала, что думает о Паулине Андреевой

"Я не раз восхищалась ее красотой, — прокомментировала Бондарчук. — Однажды я была на спектакле Суркова "Околоноля" в МХТ, и увидела ее на сцене в латексном костюме. Я тогда не знала, кто она, но Паулина произвела на меня смертельное впечатление. Помню, как подумала тогда: "Наконец-то красивая актриса появилась". Я, кстати, первая, кто пришла к Феде (мы еще жили вместе), и сказала ему об этом".