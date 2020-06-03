Универсальный метод оценки детской самостоятельности создали в России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Уникальную методику, способную помочь адаптации ребенка в коллективе, разработали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, созданная ими система позволяет определить уровень самостоятельности и построить индивидуальный маршрут помощи, которая обеспечит развитие жизненных компетенций, в том числе у детей с аутизмом и другими особенностями развития. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Одной из актуальных задач современной психологии является создание таких методов диагностики уровня социальной и жизненной адаптации детей, которые позволяют в естественной среде измерять реальные способности ребенка к самостоятельной деятельности, утверждают исследователи МГППУ.

Разработанная ими система оценки жизненных компетенций, по словам авторов, помогает определить, способен ли ребенок осознанно принимать решения и действовать в соответствии с ними, или же он нуждается в пошаговом сопровождении. Как подчеркнули ученые, метод ориентирован на анализ поведения в школе, что имеет большую ценность как для науки, так и для педагогической практики.

"Измерить развитие жизненных компетенций ребенка по нашей шкале может любой учитель. Методика предполагает наблюдение за поведением в типичных школьных ситуациях: на уроке и перемене, в столовой или раздевалке, на улице и так далее. Это позволяет избежать искажений, возникающих, если поместить ребенка в "лабораторные" условия, например, на прием у специалиста", – рассказала доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии МГППУ Елизавета Давыдова.

Оценка происходит по 75 пунктам. Как объяснили ученые, статистический анализ данных позволяет определить уровень организованности ребенка, уровень соответствия его поведения требованиям среды, а также проанализировать влияние на адаптацию индивидуальных особенностей.

"За типичными школьными неудачами – низкой успеваемостью или плохим поведением – у каждого ребенка стоят конкретные индивидуальные проблемы. Условная "двойка" может быть вызвана абсолютно разными причинами – непониманием задачи, сниженной скоростью работы, эмоциональным дискомфортом или другими факторами, источник которых необходимо установить, чтобы оказать грамотную помощь", – подчеркнула Елизавета Давыдова.

По результатам количественной оценки нарушений строится индивидуальный профиль ребенка, проясняющий причины дезадаптации. В соответствии с ним определяются оптимальные пути помощи, причем, как отметили ученые, результаты оценки применимы в работе разных специалистов – педагогов, психологов, медиков. Особую ценность, по мнению авторов, методика имеет при сопровождении детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими особенностями развития.