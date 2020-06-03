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РИА Наука
2020-06-03T09:00
https://ria.ru/20200603/1572343036.html
Универсальный метод оценки детской самостоятельности создали в России
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РИА Новости

Универсальный метод оценки детской самостоятельности создали в России

09:00 03.06.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики в школе
Ученики в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Уникальную методику, способную помочь адаптации ребенка в коллективе, разработали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, созданная ими система позволяет определить уровень самостоятельности и построить индивидуальный маршрут помощи, которая обеспечит развитие жизненных компетенций, в том числе у детей с аутизмом и другими особенностями развития. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Одной из актуальных задач современной психологии является создание таких методов диагностики уровня социальной и жизненной адаптации детей, которые позволяют в естественной среде измерять реальные способности ребенка к самостоятельной деятельности, утверждают исследователи МГППУ.
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Разработанная ими система оценки жизненных компетенций, по словам авторов, помогает определить, способен ли ребенок осознанно принимать решения и действовать в соответствии с ними, или же он нуждается в пошаговом сопровождении. Как подчеркнули ученые, метод ориентирован на анализ поведения в школе, что имеет большую ценность как для науки, так и для педагогической практики.
"Измерить развитие жизненных компетенций ребенка по нашей шкале может любой учитель. Методика предполагает наблюдение за поведением в типичных школьных ситуациях: на уроке и перемене, в столовой или раздевалке, на улице и так далее. Это позволяет избежать искажений, возникающих, если поместить ребенка в "лабораторные" условия, например, на прием у специалиста", – рассказала доцент кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии МГППУ Елизавета Давыдова.
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Оценка происходит по 75 пунктам. Как объяснили ученые, статистический анализ данных позволяет определить уровень организованности ребенка, уровень соответствия его поведения требованиям среды, а также проанализировать влияние на адаптацию индивидуальных особенностей.
"За типичными школьными неудачами – низкой успеваемостью или плохим поведением – у каждого ребенка стоят конкретные индивидуальные проблемы. Условная "двойка" может быть вызвана абсолютно разными причинами – непониманием задачи, сниженной скоростью работы, эмоциональным дискомфортом или другими факторами, источник которых необходимо установить, чтобы оказать грамотную помощь", – подчеркнула Елизавета Давыдова.
По результатам количественной оценки нарушений строится индивидуальный профиль ребенка, проясняющий причины дезадаптации. В соответствии с ним определяются оптимальные пути помощи, причем, как отметили ученые, результаты оценки применимы в работе разных специалистов – педагогов, психологов, медиков. Особую ценность, по мнению авторов, методика имеет при сопровождении детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими особенностями развития.
С началом учебного года научный коллектив намерен перейти к более широким испытаниям методики, к которым, по словам авторов, уже присоединилось множество школ и организаций в России и СНГ. В ближайшем будущем методика будет полностью доступна для публичного использования на сайте Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)
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