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2020-06-08T16:51
https://ria.ru/20200602/1572640008.html
Москва-река вышла из берегов из-за превышения нормы осадков в выходные
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570931959_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_87b12a64e72213bdbbc72d4bfffbdb36.jpg
РИА Новости

Москва-река вышла из берегов из-за превышения нормы осадков в выходные

16:48 02.06.2020 (обновлено: 16:51 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид с Москворецкого моста на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной
Вид с Москворецкого моста на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва-река вышла из берегов из-за трёхкратного превышения нормы осадков в выходные, на сегодняшний день река вернулась в свое естественное русло, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее в Сети появилось фото разлива реки в районе Филевского парка.
"В период с 29 по 31 мая сумма осадков в среднем по Москве составила 159,9 миллиметров, что превысило месячную норму в 3 раза. В связи с этим, река Москва частично разлилась", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что при повторном обследовании во вторник было установлено, что уровень воды упал, река вернулась в свое естественное русло.
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