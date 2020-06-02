Москва-река вышла из берегов из-за превышения нормы осадков в выходные

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва-река вышла из берегов из-за трёхкратного превышения нормы осадков в выходные, на сегодняшний день река вернулась в свое естественное русло, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее в Сети появилось фото разлива реки в районе Филевского парка.
"В период с 29 по 31 мая сумма осадков в среднем по Москве составила 159,9 миллиметров, что превысило месячную норму в 3 раза. В связи с этим, река Москва частично разлилась", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что при повторном обследовании во вторник было установлено, что уровень воды упал, река вернулась в свое естественное русло.